Çılgın milyarder Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi olan Tesla, şirketin CyberTruck modelinden esinlenen şişesiyle dikkat çeken birasını duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen biranın fiyatı dudak uçuklatıyor. Musk bunu satabileceğini düşünüyorsa birayı fazla kaçırmış olmalı!

600 Liraya Biraya Olur mu?

Elon Musk’ın kulağa şaka gibi gelen ama sonunda gerçeğe dönüşen pek çok tuhaf fikri oldu. Bu da kesinlikle onlardan biri. Her ne kadar tasarım göze çok hoş görünse ve bu ürün sınırlı sayıda üretilen koleksiyon parçalarından biri olsa da, 30 dolarlık fiyatın tam bir saçmalık olduğunu söylemeliyiz.

2018 yılında Musk, şirketin iflas edeceğine dair 1 Nisan şakası yaparak Tesla’dan nefret edenlerle dalga geçti. Şakanın bir parçası olarak Musk, yanaklarında kurumuş gözyaşlarının izleri hala görülebilen “Teslaquila” (Tekila’ya gönderme yaparak) şişeleriyle çevrili bir Tesla Model 3’e karşı kendinden geçmiş halde bulunduğuna dair bir fotoğraf paylaşmıştı.

Musk, daha sonra Tesla’nın aslında kendi tekilasını piyasaya sürmeyi planladığını söyledi ve şirket bunu 2020’de yaparak tüm stoğu saatler içerisinde eritti. Ancak Tesla’nın kendi alkolünü satması bitmemişti. Musk, geçtiğimiz yıl kurulan Gigafactory Berlin projesinin lansmanında Tesla’nın kendi birasını yapacağını duyurdu. Şirket, bugün Tesla GigaBier‘ı resmi olarak piyasaya sürdü.

Tesla, birası hakkında “Tesla GigaBier, 500 yıllık Alman Reinheitsgebot bira yapım geleneğini onurlandırırken Cybertruck’ın formunu taklit etmek üzere tasarlanmıştır. Özel Cyberhops türümüz ve narenciye, bergamot ve tatlı meyve notalarıyla Berlin’de üretilen bu sınırlı sayıdaki pilsner tarzı biranın tadını çıkarın. Her bir şişe, karanlıkta parlayan Giga filigranı ile kesintisiz parlak siyah bir kılıfa sahiptir. Prost!” ifadelerini kullandı.

Şirket, birayı üretmek için Cyberhops ve dağıtımını yapmak için BrouwUnie ile ortaklık yapıyor. Tesla üç biradan oluşan bir paketi 96 dolara satıyor. Bu da bir biranın yaklaşık 30 dolarlık bir fiyata denk gelmesi demek. Şirket, 50 dolarlık bir düdük de dahil olmak üzere, hayranlarına hatıra olarak yüksek fiyatlı ürünler satma konusunda yeni değil.

Musk’ın son çılgın projesi de bu olmuş gibi görünüyor. Çılgın milyarder, eğer bunun çok satacağını düşünüyorsa gerçekten iyice delirmiş olmalı. Bununla birlikte Musk’a taparcasına sadık olan bir kitle daha bulunuyor. Bu kitle, Musk ile ilgili her şeyi satın almaktan zevk duyacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk bunu satabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!