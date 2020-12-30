Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Dijital karne söz konusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası‘nın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, devam etmekte olan uzaktan eğitim ve öğrencilerin notlandırılmasıyla ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un söz konusu açıklamaları ile ilgili satır başları

Canlı ders kapasitemiz 3 milyonu geçti

Bakan Selçuk eğitim alanındaki tedbirlerle ilgili olarak, “Canlı derse erişim noktasında sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanak sağlamalıyız. Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarfetmemiz bizim en doğru pusulamız. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.” Dedi

Dijital karne geliyor

Yüz yüze karne dağıtımını düşünmediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı, “Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.” ifadelerini kullandı.

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Sınavlar

Sınavların kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Bakan Selçuk,” Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. Bizim eğitimde bıraktığımız her şey bir sonraki senenin problemi oluyor. Eksiklerimizi tamamlayarak gitmeliyiz. Öğrencilerimiz sınav olacağı zaman tüm tedbirleri alacağız.” dedi

Yüz yüze eğitim

Son olarak yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz” şeklinde konuştu.