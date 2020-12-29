Genel
2021 MTV ücretleri belli oldu
2021 yılı MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarı da belli oldu. Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış yüzde 9.11 olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
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2021 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) genel tebliğ ekinde yer alan listeye göre gelecek yıl en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi ise 50 bin 107 TL olacak.
Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.
Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.
2021 yılında motor hacmine ve araç yaşına bağlı olarak ödenecek MTV miktarını aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
2021 MTV ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Nio, 8GB RAM, Snapdragon 865 ile Geekbench’te görüldü
Motorola’nın amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Motorola Nio cihazı hakkındaki bazı bilgiler Xda ve diğer kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. TechnikNews tarafından gelen bir haber de akıllı telefonun sahip olacağı bazı özellikleri göstermiş, muhtemel XT2125 model numarasını belirtmişti.
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Bugün ise tanındık cihaz test platformu Geekbench üzerinden XT2125-4 model numaralı Motorola Nio telefonu görüntülendi. Testin ortaya çıkardığı üzere cihazın özellikleri hakkında artık bazı şeyler biraz daha netleşmiş oldu.
Geekbench listesinde görüleceği üzere Motorola Nio, Snapdragon 865 (5G) SoC yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin frekansı ise 1.80Ghz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hafıza alanında da geride kalmıyor. 8GB RAM ile önemli bir hafıza kapasitesi sunan telefon, işletim sistemi alanında ise Android 11 ile geliyor.
Motorola Nio’nun Geekbench platformundan aldığı nota göz atacak olursak; tek çekirdek skorunu 958 puan olarak görebiliyoruz. Çoklu çekirdek testinde ise akıllı telefonun 2969 puan aldığı görülüyor.
Bu listeleme bizlere aslında birkaç şeyi anlatıyor. Cihazın özelliklerini daha net bir şekilde görebilirken, sahip olduğu güç hakkında da daha net bir fikre sahip olabiliyoruz. Onun dışında ise yine bu listede görülmesi, akıllı telefon için piyasaya çıkma tarihinin oldukça yakın olduğunu da bizlere anlatıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda firmadan bu konuda resmi bir açıklama görebiliriz.
Dizi/Film/Kitap
Exxen dizisi Şeref Bey’in ilk fragmanı yayınlandı
Yeni dijital içerik platformu Exxen, en önemli projelerinden biri olan ve merakla beklenen Şeref Bey dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Usta oyuncu Haluk Bilginer‘in başrolünde rol aldığı Şeref Bey dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla adından söz ettirecek gibi duruyor.
Exxen platformu üzerinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosuyla yakında dijital platformda yerini alacak olan Şeref Bey dizisinin konusu ve yayın tarihi netlik kazandı.
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Acun Ilıcalı‘nın kurduğu, yerli Netflix olarak nitelendirilen Exxen, yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak. Dijital platform; bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi birçok farklı içeriği barındırıyor.
Bugün, Exxen’in çıkış projelerinden Şeref Bey’in ilk fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. İlk posteri ve tam kadro oyuncu listesi geçtiğimiz günlerde paylaşılan dizi, 1 Ocak’ta Exxen’in yayın hayatına başlaması ile birlikte erişime açılacak.
Exxen dizisi Şeref Bey’in Oyuncu Kadrosu
Söz konusu dizide, Haluk Bilginer‘in yanı sıra; Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.
10 bölümlük bir kara mizah türünde olan dizide, henüz 20 yaşındayken Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen ve hayatı kaosa dönen bir adamın hikâyesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturacağı dizinin senaristliğini ise Yusuf Reha Alp yapıyor. Ayrıca dizinin yapımcılığını Most Productions üstleniyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Pro’nun bazı hızlı şarj özellikleri sızdırıldı!
OPPO markasının Find X3 Pro amiral gemisinin teknik özellikleri bir sızıntıyla ortaya çıktı. Akıllı telefonun 2021’in ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Çeşitli söylentilere göre yeni kamera lensleri ve yüksek kaliteli bir ekranla gelecek. Ancak Temmuz ayında duyurduğu 125W Flash Charge teknolojisi ile değil 65W hızlı şarj ile gelecek . Bu haber, bu süper hızlı şarj teknolojisinin amiral gemisi OPPO Find X serisinde görücüye çıkmasını heyecanla bekleyen hayranlar için hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Çinli bir sızıntı kaynağından elde ettiğimiz sızıntıların gelin ayrıntılarına bakalım.
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OPPO Find X3 Pro sızıntıları için ayrıntılar neler?
OPPO Find X3 Pro için sızıntı kaynağımız bu tarz haberlerden sıkça duyduğunuz Digital Chat Station isimli kullanıcı . Kullanıcı tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisine göre, 125W hızlı şarj teknolojisi prototip bir akıllı telefonda test edildi. Bu teknoloji sayesinde 4500 mAh batarya yaklaşık 20 dakika içinde sıfırdan yüzde yüz şarj edebiliyor. Ancak gerçekten hızlı olsa da, ısı yönetimi henüz pürüzler bulunuyor. Dolayısıyla OPPO, göründüğü gibi 65W hızlı şarjla karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü bu ısı sorunu, akıllı telefonun lansmanından önce zamanında çözülemeyebilir.
Yine de, tüm haberlerimiz haber değil. Yeni aldığımız bilgilere göre OPPO, 65W hızlı şarj için şarj algoritmasını daha hızlı hale getirmek için optimize etti. Kaynak, telefonun yaklaşık 32 dakika içinde tam olarak şarj edilebileceğini söylüyor. Find x2 Pro modeli 38 dakika içinde hali hazırda şarj olabiliyor Ancak Find x2 Pro modeli 4260 mAh pile sahipti. Ayrıca Find X3 Pro’nun 30W hızlı kablosuz şarjı da destekleyeceği bildirildi.
Bildirilen diğer özellikler arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç kavisli OLED ekran, iki 50 MP sensörlü dörtlü kamera, 13 MP telefoto kamera ve 3 MP makro kamera yer alıyor. Ayrıca yeni bir NFC modülüne sahip olacak ve Android 11 tabanlı ColorOS 11′i çalıştıracak .
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