2021 MTV ücretleri belli oldu

2021 yılı MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarı da belli oldu. Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış yüzde 9.11 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

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2021 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) genel tebliğ ekinde yer alan listeye göre gelecek yıl en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi ise 50 bin 107 TL olacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.

Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.

2021 yılında motor hacmine ve araç yaşına bağlı olarak ödenecek MTV miktarını aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

2021 MTV ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.