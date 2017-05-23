Yazılım Devi Microsoft Bugün Yeni Surface Pro Modelini Tanıttı

Yazılım devi Microsoft bugün düzenlediği etkinlikte Surface ailesinin yeni modeli Surface Pro’yu tanıttı ve satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

Microsoft’un yeni bir Surface Pro 5 tanıtacağı bekleniyordu. Aslında biraz öyle oldu ancak bundan sonra modeller sadece Surface Pro adı ile çıkacak. Yeni Surface Pro her ne kadar Surface Pro 4’e benziyor olsa da içerisinde önemli değişiklikler bulunuyor. Surface markasının yaratacısı olarak bilinen Panos Panay yaptığı açıklamada yeni Pro’da bir önceki modele göre 800’den fazla şeyin değiştiğini dile getirdi.

Surface Pro üzerinde Intel’in 7. Nesil Kaby Lake işlemcisi bulunuyor. Fansız tasarıma sahip Surface Prolarda Core m3 ve Core i5 gibi işlemci seçenekleri yer alıyor. Ancak Core i7 modelinde fan mevcut. Yapılan açıklamaya göre yeni cihaz 13.5 saat kullanım ömrü sunuyor. Bu Surface Pro 4 modeline göre %50’lik bir kullanım ömrü artışı anlamına geliyor.

İlk defa bir Surface Pro modeli LTE desteği ile piyasaya çıkacak. Yeni cihazlarda microSIM ya da eSIM desteği bulunuyor. Bu modeller diğer modellere göre biraz daha pahalı olacak. Ancak fiyat bilgisi ya da ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmış değil.