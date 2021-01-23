Tablet/Notebook/Laptop
Microsoft, yeni reklamında Apple’ı hedef aldı!
Microsoft, Surface Pro 7 cihazının tanıtım kampanyaları çervesinde dün yeni bir reklam yayımladı. Bu reklamın ilgi çekici tarafı ise ürün hakkında verdiği bilgilerden öte Apple MacBook Pro’ya yaptığı göndermelerdi. “Microsoft Surface Pro 7: The Better Choice (Microsoft Surface Pro 7: Daha İyi Seçenek)” adıyla yayımlanan YouTube reklamı, deyim yerindeyse Macbook Pro’ya verdi veriştirdi…
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Microsoft: “Minik bir Touchbar”
Amerikan yazılım devi Microsoft, bu 30 saniyelik YouTube videousunda Apple’dan yana sözünü hiç esirgemedi. Surface 7 Pro ve Macbook Pro’yu kıyaslayan reklam, karşılaştırmaya dokunmatik ekran ve kalem (“Touch&Pen”) ile başlıyor. Surface’ın kalemle geldiğini (bu kalemin ekstra satıldığını düşünürsek bu söylemin doğruluğu sizin yorumunuza kalmış) ve dokunmatik ekrana sahip olduğunu söyleyen reklam, MacBook Pro’yu tüm bir dokumantik ekran yerine sadece “minik bir Touchbar”‘a sahip olmakla eleştiriyor. Microsoft’un MacBook Pro göndermeleri tabi ki de bununla bitmiyor. Video bu aşamada iki ürünün tasarımını kıyaslamaya başlıyor. Surface Pro 7’nin çıkarılabilir klavyeye (keza yine ekstra satılıyor) sahip olduğunu ifade eden reklam, MacBook Pro’yu bu konuda eleştiriyor. “Ürünü satın aldığındaki klavyeyle idare etmek zorundasın” diyerek klavyenin çıkartılabilir olmayışını tiye alıyor. Son olarak programlar ve oyunlar tarafına değinen reklam, bu konuda da MacBook’u eleştirmekten kaçınmıyor. “Her program ve uygulamayı çalıştırabiliyor” ve “Oyuncu bilgisayarı olarak çok daha iyi” cümleleriyle Surface’ı Apple tarafındaki muadiline göre öven reklam, burda son buluyor.
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Surface Pro 7 vs MacBook Pro: Aslında hangisi daha iyi?
Her ne kadar benchmark skorları tam resmi yansıtmasa da, iki ürünü kıyaslarken hala yararlı bir araç. Bu yüzden, sizler için bu iki cihazın GeekBench’te yayımlanan benchmark sonuçlarına baktık:
- Surface Pro 7 (Intel Core i5 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.210, Çoklu çekirdek skoru: 4.079
- MacBook Pro (M1 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.735, Çoklu çekirdek skoru: 7.686
Gördüğünüz gibi benchmark tarafında sonuçlar Microsoft’un reklamda iddia ettiğinin tam tersi. Tabi, günlük kullanıcı deneyimi benchmark skorlarından çok daha önemli. Ancak, benchmark’taki farkın bu seviyede olması da bu iki ürünün yarışında görmezden gelinecek gibi değil…
Apple
Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir
Geçen hafta Bloomberg tarafından Apple firmasının yeni bir tasarıma sahip olacak Apple MacBook Air bilgisayarı planı olduğu duyurulmuştu. Ancak diğer MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının yanında bu bilgi biraz dikkatlerden kaçmıştı.
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Cihaz hakkında bugün Bloomberg tarafında Mark Gurman’dan gelen detaylara göre ise; yeni tasarım ile bilgisayar çok daha ince ve hafif olacak ve yeni nesil M1 çiplerini barındıracak. Aynı şekilde gelecek MacBook Pro için düşünülen MagSafe şarj sistemine sahip olacak. Şirketin yine bilgisayarın çerçevelerinde de küçültmeye giderek zaten nispeten ufak olan cihazı böylelikle daha da küçülteceği söyleniyor.
Gelen rapor bilgisayarın tam olarak ne kadar küçük, hafif ve ince olacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Ancak Bloomberg yeni cihazın mevcut olan MacBook Air için yükseltilmiş bir alternatif oluşturarak giriş seviyesi bir cihaz sunacağını söylüyor. Buna ek olarak Apple kasada yapacağı değişikliklerle Air ve Pro serilerini daha da ayırt edilir yapacağını da söyleyebiliriz. Çünkü, örneğin yeni çıkan ve şirketin M1 işlemcisini barındıran Apple MacBook Air bilgisayarı görünüş olarak MacBook Pro’ya oldukça benziyor.
Bloomberg’e göre yeni MacBook Air bu senenin sonları veya 2022 başları gibi piyasaya sürülebilir. Yani bu bilgisayarların, yükseltilmiş olup 14 veya 16inç ekran seçenekleriyle gelecek diğer MacBook Pro cihazlarından sonra gelmeleri muhtemel. Apple firması aynı zamanda bu senenin sonlarına doğru yeniden tasarlanmış bir iMac hepsi bir arada bilgisayarını ve Mac Pro serisine yeni eklentileri de kullanıcıya sunmayı planlıyor.
Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Notebook 14: Firmanın entegre kameralı yeni bilgisayarı
Firma bir süredir Mi Notebook laptoplarını kamerasız bir şekilde piyasaya sürüyordu. Bu da günümüz çalışma ve eğitim gereksinimlerini düşününce pek de uygun gözükmüyordu. Bugün ise Xiaomi, üst tarafında entegre bir kameraya sahip olan yeni Mi Notebook 14 bilgisayarını tanıttı.
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Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak cihaz 10.nesil i5 ile oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Açıkçası fiyatı da 43.999 Rupi, yani 600 Dolar veya modeline göre 680 Dolar ile fazla uçuk da sayılmaz.
Bilgisayarın tam adı ise Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) ve üç farklı model ile karşımıza çıkıyor. En ucuz olanı 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Grafik alanında ise Intel UHD Graphics 620 sunuyor.
Bir sonraki cihaz ise depolama alanını ikiye katlarken, üçüncü bilgisayar da yine 512GB depolama ve Nvidia GeForce MX250 grafik kartıyla geliyor.
Bilgisayarın ekranı 14inç olup 1080p çözünürlük sunarken, 16:9 çerçeve oranına sahip. Depolama için SATA 3 SSD, pil için ise 46Wh kapasite sunuyor. Bağlantı seçeneklerinin içerisinde de Wi-Fi 802.11ac modülü, Bluetooth 5.0, üç USB girişi, bir HDMI girişi ve bir de 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bilgisayarın ağırlığı ise 1.5kg gelirken, sadece 18mm kalınlık ile oldukça kompakt bir tasarıma imza atılmış diyebiliriz.
Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) erişilebilirlik durumunda ise şu anda sadece Xiaomi Hindistan internet sitesinin yanında Amazon ve Flipkart üzerinden satın alınabiliyor.
Genel
RedmiBook Pro, K40 Serisi ile beraber tanıtılabilir!
Redmi’nin 11. nesil Intel işlemcilere sahip RedmiBook Pro laptop modeli, Redmi K40 Serisi ile birlikte tanıtılabilir.
Geçtiğimiz hafta Redmi tarafından doğrulanan RedmiBook Pro, yakında piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar gelen bilgilerde RedmiBook Pro‘nun tanıtım tarihi bilinmiyordu ancak Redmi yaptığı bir açıklama ile cihazın Şubat ayında geleceğini doğruladı.
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RedmiBook Pro, Şubat ayında tanıtılacak!
Şubat ayı için belirli bir gün söylemeyen Redmi, akıllarda başka bir soru işareti oluşturdu. Redmi’nin yeni K40 Serisi hakkında bir süredir sızıntılar alıyoruz ancak tanıtım tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil. 2021 yılında tanıtılacak olan K40 Serisi’nin, RedmiBook Pro ile beraber tanıtılacağı düşünülüyor.
Redmi’nin Şubat ayında Redmi K40 Serisi için özel bir lansman yapması bekleniliyor. Tanıtılacak bir de laptop modeli bulunan şirket, iki ayrı lansman yerine tek seferde iki modeli de tanıtabilir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil. Ancak iki cihazın da Şubat ayında tanıtılması bekleniliyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Geekbench 5 üzerinde görüntülenen RedmiBook, Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanıyor. Intel Core i5-11300H, i7-11370H ve i7-11375H işlemci modellerinden güç alacak olan RedmiBook Pro, 16GB Ram bellek ile bu performansı destekleyecek.
Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanan RedmiBook Pro‘nun üzerinde bir Type-C bağlantı noktası, bir led gösterge, bir HDMI bağlantı noktası ve bir USB Type-A bağlantı noktası taşıması bekleniliyor. Bunun dışında cihaz hakkında başka bir detay söz konusu değil.
Redmi’nin AMD yerine Intel işlemciler ile gelecek olması dikkat çekmedi değil. Özellikle diğer firmaların AMD’nin son teknoloji işlemci modellerine laptoplarında yer vermesi, Redmi için de beklenti oluşturmuştu. Ancak RedmiBook, performansı için daha verimli olacağını düşündüğü Intel işlemcileri kullanıyor. Bakalım bu durum fiyata da yansıyacak mı.
Redmi‘nin yeni dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, Şubat ayı içerisinde tüm detayları ile karşımızda olacak. Bakalım gerçekten RedmiBook Pro ve Redmi K40 Serisi birlikte mi tanıtılacak. Sizce Redmi’nin laptop modeli piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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