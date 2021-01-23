Microsoft, yeni reklamında Apple’ı hedef aldı!

Microsoft, Surface Pro 7 cihazının tanıtım kampanyaları çervesinde dün yeni bir reklam yayımladı. Bu reklamın ilgi çekici tarafı ise ürün hakkında verdiği bilgilerden öte Apple MacBook Pro’ya yaptığı göndermelerdi. “Microsoft Surface Pro 7: The Better Choice (Microsoft Surface Pro 7: Daha İyi Seçenek)” adıyla yayımlanan YouTube reklamı, deyim yerindeyse Macbook Pro’ya verdi veriştirdi…

Microsoft ve Apple tartışadursun, eğer bir laptop ihtiyacınız varsa sizin için iki ekosistemden de özenle seçtiğimiz cihazlara bir tık ile buradan ulaşabilirsiniz!

reklam

Microsoft: “Minik bir Touchbar”

Amerikan yazılım devi Microsoft, bu 30 saniyelik YouTube videousunda Apple’dan yana sözünü hiç esirgemedi. Surface 7 Pro ve Macbook Pro’yu kıyaslayan reklam, karşılaştırmaya dokunmatik ekran ve kalem (“Touch&Pen”) ile başlıyor. Surface’ın kalemle geldiğini (bu kalemin ekstra satıldığını düşünürsek bu söylemin doğruluğu sizin yorumunuza kalmış) ve dokunmatik ekrana sahip olduğunu söyleyen reklam, MacBook Pro’yu tüm bir dokumantik ekran yerine sadece “minik bir Touchbar”‘a sahip olmakla eleştiriyor. Microsoft’un MacBook Pro göndermeleri tabi ki de bununla bitmiyor. Video bu aşamada iki ürünün tasarımını kıyaslamaya başlıyor. Surface Pro 7’nin çıkarılabilir klavyeye (keza yine ekstra satılıyor) sahip olduğunu ifade eden reklam, MacBook Pro’yu bu konuda eleştiriyor. “Ürünü satın aldığındaki klavyeyle idare etmek zorundasın” diyerek klavyenin çıkartılabilir olmayışını tiye alıyor. Son olarak programlar ve oyunlar tarafına değinen reklam, bu konuda da MacBook’u eleştirmekten kaçınmıyor. “Her program ve uygulamayı çalıştırabiliyor” ve “Oyuncu bilgisayarı olarak çok daha iyi” cümleleriyle Surface’ı Apple tarafındaki muadiline göre öven reklam, burda son buluyor.

İlginizi Çekebilir: AirPods için cihazlar arası geçiş sorununu düzeltmenin 6 yolu

Surface Pro 7 vs MacBook Pro: Aslında hangisi daha iyi?

Her ne kadar benchmark skorları tam resmi yansıtmasa da, iki ürünü kıyaslarken hala yararlı bir araç. Bu yüzden, sizler için bu iki cihazın GeekBench’te yayımlanan benchmark sonuçlarına baktık:

Surface Pro 7 (Intel Core i5 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.210, Çoklu çekirdek skoru: 4.079

Tek çekirdek skoru: 1.210, Çoklu çekirdek skoru: 4.079 MacBook Pro (M1 işlemci ve 8GB ram): Tek çekirdek skoru: 1.735, Çoklu çekirdek skoru: 7.686

Gördüğünüz gibi benchmark tarafında sonuçlar Microsoft’un reklamda iddia ettiğinin tam tersi. Tabi, günlük kullanıcı deneyimi benchmark skorlarından çok daha önemli. Ancak, benchmark’taki farkın bu seviyede olması da bu iki ürünün yarışında görmezden gelinecek gibi değil…