Google, uygun fiyatlı yeni Pixel 4a 5G modelini de duyurdu

EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modelinde kullanılıyor. Ancak yakında EMUI 11 güncellemesi kullanıcılara sunulacak. Daha önce Huawei, HDC 2020 etkinliklerinin bu yılın 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Şirket, EMUI 11 kullanıcı arayüzü, HarmonyOS 2.0 ve HMS Core 5.0 için çalıştıklarını belirtmişti.

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EMUI 11 ne zaman kullanıma sunulacak?

Google, EMUI 11‘in temelini oluşturacak olan Android 11 sürümünü Eylül ayında yayınlayacak. Kaynaklar, EMUI 11’in son sürümünün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. EMUI 11’i kutudan çıkaracak ilk telefonlar ise Huawei Mate 40 serisine ait olacak. Mate 40 serisinin Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının başında tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate 40‘tan sonra Huawei, diğer akıllı telefon ve tabletler için EMUI 11’i piyasaya sürmeye başlayacak. EMUI 11’in 40’tan fazla mobil cihazda bulunması bekleniyor. Şirketin kendi verilerine göre EMUI 11’in kullanıcı sayısı 250 milyonu geçecek.

Huawei tarafından yapılan resmi duyuruya göre Huawei Geliştirici Konferansı, 2020 Eylül’ünde gerçekleşecek. Bu konferansta şirketin geliştirmekte olduğu HarmonyOS 2.0, HMS Core 5.0 ve EMUI 11’in detaylarını göreceğiz. Özellikle HarmonyOS’in Android‘e göre ne gibi farklılıklar ve yenilikler getirdiğini bu konferansta öğreneceğiz. HMS Core 5.0 ise zaten bir süredir küresel geliştiriciler için kullanımdaydı. HMS Core 5.0, yedi ana alan üzerinde yoğunlaşmış bir sistem olacak. Bu alanlar, uygulama hizmetleri, grafikler, medya, yapay zeka, akıllı teknoloji, güvenlik ve sistem olarak sıralanıyor.