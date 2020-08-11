Microsoft xCloud, Android için beta olarak kullanıma açıldı

Microsoft xCloud, beta sürecine bugünden itibaren Android‘de başladı. Xbox oyunlarını telefon ve tabletlere taşıyan yeni oyun servisini, Android telefonunuzda deneyebilirsiniz.

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Microsoft xCloud beta sürecini başlattı

Yazılım devi Microsoft’un uzun süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun hizmeti xCloud, bugünden itibaren Android kullanıcılarına test etmeleri için açıldı. Tam sürümü Eylül’de tanıtılacak olan xCloud servisini, hemen şimdi Google Play Store‘dan yükleyeceğiniz Xbox Game Pass (beta) uygulaması vasıtasıyla deneyebilirsiniz.

Microsoft, xCloud için başlangıçta yaklaşık 30 adet oyunu deneme sürecine tabi tutuyor. Resmi lansmanı yapıldığında ise, servisin 100’den fazla oyun ile oyun severlerin karşısına çıkması bekleniyor.

Beta süreciyle ilgili olarak bir Microsoft yetkilisi, yurt dışı basınına verdiği bir demeçte; “15 Eylül’deki lansmana yaklaşırken, bulut oyun deneyimini Android’de Xbox Game Pass uygulamasına sorunsuz bir şekilde geçirebilmek adına, sınırlı bir beta sürecine başlıyoruz.” dedi. Ayrıca yetkili, bu sınırlı beta sürecinin nihai deneyim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Microsoft yetkilisi açıklamasının devamında, başlattıkları bu beta sürecinin, önümüzdeki ay tanıtılacak nihai sürüm ile beraber üyelere mümkün olduğunca en iyi deneyimi yaşatabilmek açısından kritik önem taşıdığını da ifade etti.

xCloud deneme sürümü nasıl kullanılır?

xCloud hizmetini deneyebilmek için öncelikle bir Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Aboneliğin Türkiye fiyatının, ilk ay ₺5.90 olmak suretiyle aylık ₺44,90 olduğunu da ekleyelim.