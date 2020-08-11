Oyun
Microsoft xCloud, Android için beta olarak kullanıma açıldı
Microsoft xCloud, beta sürecine bugünden itibaren Android‘de başladı. Xbox oyunlarını telefon ve tabletlere taşıyan yeni oyun servisini, Android telefonunuzda deneyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Microsoft xCloud beta sürecini başlattı
Yazılım devi Microsoft’un uzun süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun hizmeti xCloud, bugünden itibaren Android kullanıcılarına test etmeleri için açıldı. Tam sürümü Eylül’de tanıtılacak olan xCloud servisini, hemen şimdi Google Play Store‘dan yükleyeceğiniz Xbox Game Pass (beta) uygulaması vasıtasıyla deneyebilirsiniz.
Microsoft, xCloud için başlangıçta yaklaşık 30 adet oyunu deneme sürecine tabi tutuyor. Resmi lansmanı yapıldığında ise, servisin 100’den fazla oyun ile oyun severlerin karşısına çıkması bekleniyor.
Beta süreciyle ilgili olarak bir Microsoft yetkilisi, yurt dışı basınına verdiği bir demeçte; “15 Eylül’deki lansmana yaklaşırken, bulut oyun deneyimini Android’de Xbox Game Pass uygulamasına sorunsuz bir şekilde geçirebilmek adına, sınırlı bir beta sürecine başlıyoruz.” dedi. Ayrıca yetkili, bu sınırlı beta sürecinin nihai deneyim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Microsoft yetkilisi açıklamasının devamında, başlattıkları bu beta sürecinin, önümüzdeki ay tanıtılacak nihai sürüm ile beraber üyelere mümkün olduğunca en iyi deneyimi yaşatabilmek açısından kritik önem taşıdığını da ifade etti.
xCloud deneme sürümü nasıl kullanılır?
xCloud hizmetini deneyebilmek için öncelikle bir Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Aboneliğin Türkiye fiyatının, ilk ay ₺5.90 olmak suretiyle aylık ₺44,90 olduğunu da ekleyelim.
Oyun
Twitch Prime servisi, isim değişikliğine gitti
Twitch Prime servisinde isim değişikliğine gittiğini açıkladı. Bugün şirket ortaklarına gönderilen mesaja göre servis, artık Prime Gaming adıyla kullanıcılarına hizmet verecek.
İlginizi çekebilir: Xbox Series S isminin, yeni konsol modeline verileceği doğrulandı
Twitch Prime, yeni ismiyle yoluna devam edecek
Popüler yayın platformu, bugün şirket ortaklarına Prime hizmetinin artık “Prime Gaming” adıyla devam edeceğini bildiren e-postalar göndermeye başladı. Ortaklardan birisi ve aynı zamanda e-Spor danışmanı olan Rod Breslau, Twitch‘in kendisine gönderdiği mesajı Twitter hesabından yayınladı. Mesajda açıkça, yayın hizmetinin artık Prime Gaming adıyla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.
Bilindiği üzere Twitch Prime, dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon bünyesinde yer alıyor. Amazon’un kendi Prime servislerine ‘Video, Müzik’ gibi ek isimler verdiğini düşündüğümüzde, artık bu stratejisini ‘Prime Gaming’ ismiyle de devam ettirmek istemesi oldukça normal geliyor.
Rod Breslau’nun paylaşımına göre, Twitch’in gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Twitch Prime, üyelerin dünyanın en çok oynanan oyunları için sahip olunması gereken içerikler ve yardımcı olacak ücretsiz aylık abonelikler de dahil olmak üzere üyelik tekliflerinin tüm avantajlarını daha net keşfetmesini sağlamak için Prime Gaming olarak yeniden markalaşacak.”
according to an email from Twitch to partners i've received, Twitch Prime rebranding to Prime Gaming will offer 'more opportunities to grow viewership' to streamers
Amazon and Twitch have planned the announcement for tomorrow morning Monday at 11 AM PST/1 PM EST/19:00 CET pic.twitter.com/P0dlTPnWIe
— Rod Breslau (@Slasher) August 10, 2020
Bu hamleyle Amazon‘un, oyun piyasasında etkili olmaya kararlı olduğunu anlıyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin, Google Stadia‘ya benzer şekilde kendi bulut oyun hizmeti duyuracağı da ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki dönemlerde Amazon’u oyun dünyasında daha aktif bir şekilde görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
Oyun
EA Access, Steam’e geldi; Türkiye fiyatı da belli oldu
EA Access hizmetinin Steam’e de geleceğini gösteren çok önemli bir gelişme yaşandı. Bugün Steam‘de EA Access‘e özel Türkçe olarak, “Nedir? Ne değildir?” tarzında bir sayfa oluşturuldu.
İlginizi çekebilir: PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi
EA Access’e özel Steam sayfası açıldı
Bugün Electronic Arts, Steam ile birlikte önceden beri süregelen işbirliğinin yeni bir sonucu olarak EA Access’e özel bir Steam sayfası açtı. Bu gelişme, çok yakında Steam kullanıcılarının EA Access’i bilgisayarlarında da kullanabileceği anlamına geliyor.
Bilindiği üzere EA Access; Electronic Arts tarafından sunulan, kullanıcıların aylık ya da yıllık ücretle popüler oyunlara sahip olabileceği üyelik servisi. Electronic Arts aslında bu servisi Xbox One ve PlayStation 4 ile birlikte çeşitli oyun platformlarına sunmuştu. Oyuncular, bu platformlar üzerinden halihazırda EA Access’e erişebiliyor ve sunulan abonelik avantajlarından faydalanabiliyorlar.
Bu gelişmenin hem Steam, hem Electronic Arts, hem de oyun severler için oldukça mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Zira EA Access; özel indirimleri, oyunlarda sunduğu özel içerikleri ve Electronic Arts’ın oyunlarını önceden deneme imkanı vermesi ile, oyuncuların gönlünde taht kurmuş durumda. Artık Steam‘e de eklenmesiyle birlikte artık daha fazla oyuncunun beğenisine sunulacak.
EA Access Türkiye fiyatı ne kadar?
EA Access’in Steam sayfasında belirtildiği üzere fiyatı aylık 12, yıllık 65 TL olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bugün ülkemizde 400 TL’yi aşan oyun fiyatlarına bakıldığında, EA Access’in bu fiyatlandırmasının son derece makul olduğu söylenebilir.
Oyun
Call of Duty: Modern Warfare artık PC’de 212 GB yer kaplıyor
Call of Duty: Modern Warfare ve Battle Royale modu Warzone, 5. sezon güncellemesini aldı. Tam 54.2 GB’lık dev güncellemeyle beraber oyunun PC sürümü artık toplamda 212 GB yer kaplıyor! Buna rağmen Infinity Ward, oyunun genel kaplama alanında bir düşüş yaptıklarını açıkladı. Zira normalde oyun halihazırda 200 GB’lık üzerinde olduğu için bu düşürme yapılmasaydı 212 GB yerine 250 GB‘ın üzerinde yer kaplayacaktı.
İlginizi çekebilir: PUBG Mobile’da ping düşüren router
Call of Duty: Modern Warfare 5. sezonu neler getiriyor?
Oyuna yeni güncellemeyle beraber aralıksız olarak hareket eden bir yük treni eklendi. Oyuncular bu treni oyunlarda taktiksel hareketler için kullanabilecek. Ayrıca oyundaki stadyumun artık bir adı var: Acropolis National Arena. Stadyumun ismi haricinde hem çatıda hem de iç bölümde önemli değişiklikler de var.
5. sezon ile beraber Mini Royale isimli yeni bir mod da oyuna ekleniyor. Yapımcının belirttiğine göre bu mod “Ana Battle Royale modunun en çılgın kısımlarını daha hızlı, kaotik ve neredeyse sürekli dövüş parçalarına” dönüştürüyor. Daha hızlı bir BR deneyimi sunan bu modda, Verdansk’a gönderilen operatör sayısı da daha az. Son olarak öne çıkan bir diğer yenilik ise haritada bazı noktalara yerleştirilmiş ve oyuncuların yukarılara tırmanabilmesini sağlayan ipler.