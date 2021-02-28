Microsoft xCloud, 1080p desteği ile birlikte PC’lere de geliyor

Microsoft’un bulut tabanlı oyun platformu xCloud, PC’ye 1080p desteği ile geliyor. Ek olarak, Xbox Game Streaming uygulaması ile Windows PC’ler ile Xbox Series X ve Series S konsollar arasında aktarım mümkün hale gelecek. Ayrıca oyun severlerin yeni nesil Xbox konsol oyunlarını PC‘de oynamaları mümkün olacak.

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Microsoft xCloud 720p desteği veriyordu

Microsoft, Xbox bulut akış sunucularını bu yıl içerisinde Xbox One mimarisinden Xbox Series X mimarisine yükseltmeyi planlıyor. Bu sayede hizmet daha etkili bir hale gelecek. Şimdiye kadar Xbox bulut oyunlarını 720p çözünürlükte stream etmek mümkündü. xCloud, 1080p desteğiyle Stadia ve GeForce Now ile biraz daha rekabet edebilir hale gelecek.

scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO — Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021

Microsoft’un xCloud platformundaki en büyük avantajı Game Pass sistemi. Eylül ayından bu yana kullanımda olan servis Game Pass aboneliği ile kullanılıyor. xCloud sayesinde 100’den fazla oyuna bulut üzerinden streaming yoluyla ulaşmak mümkün oluyor. xCloud platformunun PC ve iOS’a 2021 ilkbaharında çıkacağı haberlerini okumuştuk. PC tarafında ciddi gelişmeler var. Ancak iOS tarafında henüz kullanıcıları heyecanlandıracak gelişmeler mevcut değil. Malesef xCloud ülkemizde henüz kullanımda değil.

Google’ın Stadia ve NVIDIA’nın GeForce Now’ından sonra Microsoft’un xCloud’u stream oyun platformaları arasındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak gibi. Stadia, oyuncuların beğenisini GeForce Now kadar kazanamadı. Bakalım Microsoft, xCloud ile bu alanda yapacağı hamlelerle nasıl konum alacak.

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