Oyun
Microsoft xCloud, 1080p desteği ile birlikte PC’lere de geliyor
Microsoft’un bulut tabanlı oyun platformu xCloud, PC’ye 1080p desteği ile geliyor. Ek olarak, Xbox Game Streaming uygulaması ile Windows PC’ler ile Xbox Series X ve Series S konsollar arasında aktarım mümkün hale gelecek. Ayrıca oyun severlerin yeni nesil Xbox konsol oyunlarını PC‘de oynamaları mümkün olacak.
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Microsoft xCloud 720p desteği veriyordu
Microsoft, Xbox bulut akış sunucularını bu yıl içerisinde Xbox One mimarisinden Xbox Series X mimarisine yükseltmeyi planlıyor. Bu sayede hizmet daha etkili bir hale gelecek. Şimdiye kadar Xbox bulut oyunlarını 720p çözünürlükte stream etmek mümkündü. xCloud, 1080p desteğiyle Stadia ve GeForce Now ile biraz daha rekabet edebilir hale gelecek.
scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO
— Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021
Microsoft’un xCloud platformundaki en büyük avantajı Game Pass sistemi. Eylül ayından bu yana kullanımda olan servis Game Pass aboneliği ile kullanılıyor. xCloud sayesinde 100’den fazla oyuna bulut üzerinden streaming yoluyla ulaşmak mümkün oluyor. xCloud platformunun PC ve iOS’a 2021 ilkbaharında çıkacağı haberlerini okumuştuk. PC tarafında ciddi gelişmeler var. Ancak iOS tarafında henüz kullanıcıları heyecanlandıracak gelişmeler mevcut değil. Malesef xCloud ülkemizde henüz kullanımda değil.
Google’ın Stadia ve NVIDIA’nın GeForce Now’ından sonra Microsoft’un xCloud’u stream oyun platformaları arasındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak gibi. Stadia, oyuncuların beğenisini GeForce Now kadar kazanamadı. Bakalım Microsoft, xCloud ile bu alanda yapacağı hamlelerle nasıl konum alacak.
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Genel
The Sinking City yapımcıları oyunu Steam’den almayın diyor!
The Sinking City oyunu resmi olarak çıkış yaptı. Steam üzerinden satışa çıkan korku macera oyununu geliştiren ekip almayın diyor.
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The Sinking City, Steam’de geliştiricilerden bağımsız çıkış yaptı!
Oyun dünyasında oldukça ilginç bir gelişme ile karşı karşıyayız. Frogwares yapımı olan The Sinking City, resmi olarak Steam‘de satışa çıktı. Buraya kadar her şey normal gibi gözükse de bu çıkışın geliştirici ekip ile bir alakası yok. Geçtiğimiz yıl dağıtıcı firma Nacon ile anlaşan Frogwares, gerekli ödemeleri alamadığını iddia ederek firmayı dava etti. Dava devam ederken, 28 Şubat‘ta planlanan oyunun çıkışı ile alakalı bir erteleme de ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle davayı önemsemeyen Nacon firması, oyunu Steam üzerinde satışa sundu.
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Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon.
— Frogwares (@Frogwares) February 26, 2021
Oyun diğer platformlardaki listelenmenin aksine daha uygun fiyata satışa çıktı. Ayrıca Steam üzerinde çıktığı gün %60 indirim uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Frogwares, takipçilerine oyunu almamalarını tavsiye etti. Ayrıca firma oyunun diğer platformlardaki sürümler ile bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Origin‘de 349TL’ye satılan oyun Steam üzerinde indirim ile birlikte sadece 28.40 TL. Bununla birlikte sorun Steam sınırları dışına da çıkmayı başardı. Nacon ile Frogwares firmaları arasındaki dava sonuçlanmadığı sürece, PS4 oyuncuları PS5 için ücretsiz yükseltmeye sahip olamayacaklar. Ayrıca oyunu Steam‘den alan oyuncuların akıbeti de henüz netlik kazanmadı. Bazı oyuncular Frogwares firmasına destek için oyuna düşük puan vermekte.
Oyun
Nintendo Switch için “Pokemon Diamond” ve “Pearl” remake geliyor
The Pokémon Company, Pokémon Presents 25th Anniversary yayınında birçok şey gösterme imkanı buldu. Yayında Pokémon Snap için daha etraflı bir bakış gösteren firma; aynı zamanda 2006 Nintendo DS oyunları Pokémon Diamond ve Pokémon Pearl oyunlarının Nintendo Switch remake duyurularını yaptı.
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Gösterilen videoya göre şirket Nintendo Switch konsolunun donanımından oldukça yararlanmışa benziyor. Öyle ki Pokémon Sword and Shield benzeri tasarımlara sahip oyunların görselleri çok daha güzel gözüküyorlar.
Ayrıca The Pokémon Company konuyla alakalı bazı yorumlar da yaptı. Ana serideki bu yeni oyunlara “anlaşılması kolay, oyuncu dostu yeni eklentiler” getirdiğini söyleyen firma; aynı zamanda yakın menzil savaş sisteminin de oyunlarda yer aldığının altını çiziyor.
Oyunda başlangıç Pokémon’u olarak Turtwig, Chimchar ve Piplup seçimi yapmak mümkün olacak. Aynı zamanda her oyunun kendine has bulunmayı bekleyen efsanevi Pokémon’ları olduğunu da görebiliyoruz. Brilliant Diamond tarafında bu Pokémon Dialga iken; Shining Pearl oyununda ise bu alanda Palkia yer alacak. Oyunların geçtikleri yer ise Sinnoh bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Aslına sadık kalacakları belirtilen bu oyunların çıkışı için ise fazla beklenilmeyecek gibi duruyor. Öyle ki Pokémon Brilliant Diamond ve Pokémon Shining Pearl remake versiyonlarının dünya çapında 2021 sonlarına doğru oyuncularla buluşması planlanıyor.
Genel
PlayStation 5 için ilave SSD desteği yazın geliyor!
PlayStation 5 oyun konsolu için ilave SSD desteğinin ne zaman geleceği belli oldu. Sony yaz mevsiminde depolama alanı sorununu çözecek.
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PlayStation 5 kullanıcıları depolama alanlarını arttırabilecek!
Oyun dünyasının en önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo’nun başı çektiği bu rekabette, firmalar oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. PlayStation 5 ile yeni nesil oyun kavramını bir adım öteye taşımayı hedefleyen Sony, kullanıcılarını sevindirecek bir geliştirme ile bizleri karşılıyor. Oyun konsoluna 825 GB SSD yerleştiren firma, kullanıcılarına bu kapasiteyi arttırma imkanı verecek. Yaz mevsimi geldiğinde Sony, konsol içinde yer alan ilave SSD portlarını aktif hale getirecek.
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Hali hazırda sistem ile birlikte oyuncuya sadece 667 GB‘lık bir alan kalmakta. Özellikle son dönemde artan boyutlar nedeniyle bu depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle geliştirme yapma kararı alan Sony, PlayStation 5 içinde yer alan ilave portları aktif hale getirecek. Bu sayede kullanıcılar ilave depolama alanı ekleme imkanına sahip olacaklar. Ancak kullanıcıların Gen 4 özellikli bir SSD almaları gerekmekte. Öte yandan ilave SSD‘nin soğutma sistemi nedeniyle fan sesini de arttıracağı gelen bilgiler arasında.
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