Microsoft Word yeni işlevi özellikle yavaş yazanların işine gelecek

Microsoft firması Word uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yeni işlev kullanıcıların daha hızlı ve daha kolay metin oluşturmalarına yardımcı olacak.

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Firmanın yaptığı ürün haritası paylaşımına göre Word için yeni bir metin tahmini özelliği geliyor. Böylelikle firma kullanıcıya yazacağı şeyin tahmin edilmesiyle zaman kazandırmak amacı içerisinde.

Güncelleme uygulamalara dağıtıldığı zaman Microsoft Word, kullanıcı yazı yazarken anlık olarak yazı tahmini yapacak. Bu öneriler ise yazım tamamlanana, TAB ile onaylanana ya da ESC’yle reddedilene kadar gri kalacak. Microsoft firmasına göre bu işlev kişinin yazı şekillerine adapte olup zamanla gelişecek. Aynı zamanda telaffuz ve gramer hatalarını da azaltmaya yardımcı olacak.

Üretkenlik alanında önemli bir süre lider olarak kalan Microsoft için; kullandığı üyelik modelinin etkisi ve Google Workspace yükselişiyle önemli bir rekabet söz konusu olmuştu. Şimdi de Google Docs üzerinde bir süredir olan özellik Microsoft uygulamasına da gelmiş olacak.

Ayrıca yakın zamanda tanıtılan Office 2021 de muhtemelen önceki 2019 versiyonunun üzerine bazı yenilikler katacak. Bu konuda firma şimdilik fazla bilgi vermemeyi tercih etse de; Office 2021’in 5 yıl boyunca destek alacağını ve fiyatın aynı kalacağını onayladı.

Bahsettiğimiz metin tahmini özelliği ise şimdilik hala gelişim aşamasında. Ancak gelecek ayın sonlarına doğru Windows uygulamasının kullanıcıları için gelmesi planların içerisinde. Onun dışında internet ve macOS uygulamaları için ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.