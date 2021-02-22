Genel
Microsoft Word yeni işlevi özellikle yavaş yazanların işine gelecek
Microsoft firması Word uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yeni işlev kullanıcıların daha hızlı ve daha kolay metin oluşturmalarına yardımcı olacak.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Firmanın yaptığı ürün haritası paylaşımına göre Word için yeni bir metin tahmini özelliği geliyor. Böylelikle firma kullanıcıya yazacağı şeyin tahmin edilmesiyle zaman kazandırmak amacı içerisinde.
Güncelleme uygulamalara dağıtıldığı zaman Microsoft Word, kullanıcı yazı yazarken anlık olarak yazı tahmini yapacak. Bu öneriler ise yazım tamamlanana, TAB ile onaylanana ya da ESC’yle reddedilene kadar gri kalacak. Microsoft firmasına göre bu işlev kişinin yazı şekillerine adapte olup zamanla gelişecek. Aynı zamanda telaffuz ve gramer hatalarını da azaltmaya yardımcı olacak.
Üretkenlik alanında önemli bir süre lider olarak kalan Microsoft için; kullandığı üyelik modelinin etkisi ve Google Workspace yükselişiyle önemli bir rekabet söz konusu olmuştu. Şimdi de Google Docs üzerinde bir süredir olan özellik Microsoft uygulamasına da gelmiş olacak.
Ayrıca yakın zamanda tanıtılan Office 2021 de muhtemelen önceki 2019 versiyonunun üzerine bazı yenilikler katacak. Bu konuda firma şimdilik fazla bilgi vermemeyi tercih etse de; Office 2021’in 5 yıl boyunca destek alacağını ve fiyatın aynı kalacağını onayladı.
Bahsettiğimiz metin tahmini özelliği ise şimdilik hala gelişim aşamasında. Ancak gelecek ayın sonlarına doğru Windows uygulamasının kullanıcıları için gelmesi planların içerisinde. Onun dışında internet ve macOS uygulamaları için ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
Genel
Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 Yayında
Çinli Xiaomi, yaklaşık iki yıl önce Android 9 ile tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline Android 11 güncellemesini sundu!
İlginizi çekebilir: Android 12 beta çıkış tarihi ve yeni özellikleri
Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android 11 Güncellemesine Kavuştu
Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, 2019 yılının Kasım ayında tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline bir süredir bekledikleri güncellemeyi sundu. Telefonlar yeni Android 11 güncellemesi ile ikinci büyük güncellemesini aldı. Ülkemizde de dikkat çeken seri, kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Ancak bu seriyi özel kılan başka bir husus var. Mi Note 10 ve Note 10 Pro dünyanın ilk 108MP kameralı telefonlarıydı. Bunun dışında tasarım tarafı da göz dolduruyordu Peki bu modeller için yayınlanan güncelleme hangi yenilikleri içeriyor?
V12.1.3.0.RFDEUXM sürüm numarasına sahip olan yeni Xiaomi Mi Note 10 Android 11 güncellemesi ilk etapta EEA ülkelerini kapsıyor. EEA ülkeleri ise Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkeleri içerisine alıyor. Ek olarak birkaç farklı ülke de bu alanda bulunuyor. İşte EEA ülkelerinin (Avrupa Ekonomik Alanı) listesi:
EEA Ülkeleri
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- Lihtenştayn
- İzlanda
- Norveç
Ek olarak Ocak ayında Çin’deki modellerin güncellemeyi almaya başladığını unutmayalım. Çin dışında bu ülkelerde satın alınan Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri de yeni Android sürümüne kavuşmuş oldu. Aynı zamanda güncelleme içeriğinde Şubat 2021 güvenlik yaması da yer alıyor. Ek olarak şu anda yayınlanan güncelleme MIUI 12.5 ile değil, MIUI 12.1 ile birlikte geliyor. Yani telefonlar MIUI cephesinde bir değişim yaşamıyor.
Bu güncelleme ile birlikte Çin’deki adıyla Mi CC9, Mi CC9 Pro ve global pazardaki adıyla Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android cephesinde miladını tamamlıyor. Bu modeller önümüzdeki dönemlerde yeni Android güncellemesi almayacak. Hatırlarsanız telefonlar ilk olarak Android 9 ile tanıtılmış, sonrasında ise Android 10‘a güncellenmişti. Bunların dışında önümüzdeki günlerde gerek global pazarda, gerekse Rusya pazarında telefonların Android 11‘e güncellenmesi bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Serisinin Özellikleri
6.47 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranlar ile tanıtılan Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro, Snapdragon 730G’den güç alıyor. Arka tarafta 108MP + 12MP + 8MP + 20MP + 2MP çözünürlükte beş kamera bulunurken, ön kamera 32MP çözünürlükte. Ek olarak pil tarafı 30W hızlı şarj ve 5.260 mAh kapasite ile destekleniyor. Yine ek olarak iki model arasındaki fark RAM ve ufak çaplı da olsa kamera tarafında boy gösteriyor.
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.
Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Devam Ediyor!
Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta. Şubat ayının son haftasına girilirken teknoloji ihtiyacınız MediaMarkt’ta sizleri bekliyor.
İlginizi çekebilir: MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Başladı!
Kampanya kapsamında birçok ürün mevcut. İhtiyaca uygun ürünü bulmak hiç zor değil. Bizler kampanyanın öne çıkan tekliflerini aşağıdaki gibi listeledik. Ancak siz her zamanki gibi kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.
Kampanyada öne çıkan ürünler:
Samsung Galaxy A51 128 GB
Orta seviyede Samsung’un iddalı telefonlarından olan M51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mah bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam bana göre diyorsanız kampanya dahilinde 3147TL’lik fiyat etiketi ile buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Philips 126 Ekran Ambilight Android Smart 4K TV
Evinizde yeni bir televizyona ihtiyacınız mı var? Ayrıca yeni teknolojileri de içerisinde barındırsın diyorsanız Philips’in bu modeline bakmanızda fayda var. 50” lik ekranı, Dolby desteği, android tv desteklemesi ve 5847TL’lik fiyatıyla tercihi sebebi bir model. Siz de bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Seagate Expansion 2 TB Harici Hard Disk
Birçok veriyi saklamaya ve yedeklemeyi sıklıkla yaptığımız bu günlerde ihtiyacımız olan şey bir harici bellek. Sizde böyle bir ürün arıyorsanız eğer 2TB hafıza sunan Seagate Expansion modeli boyutu ve 447TL’lik fiyatıyla belki de aradığınız ürün. Ek olarak taşınması kolay olan bu ürünü sizde satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Ayrıca kampanya 26 Şubat tarihine kadar farklı tekliflerle devam edecek. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesi üzerinde geçerli olacak. Ek olarak genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Donanım
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: BlitzWolf’tan RGB Klavye Mouse Pad!
Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?
Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.
Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.
Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.
8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.
Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.
Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
Bu Fiyattan Mi 10T Pro ALMAM 😡😡😡 | Peki ne alınır?
Huawei Mate X2, resmi olarak duyuruldu!
Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 Yayında
Motorola Moto G100, Geekbench’te görüntülendi!
Microsoft Word yeni işlevi özellikle yavaş yazanların işine gelecek
Bu Fiyattan Mi 10T Pro ALMAM 😡😡😡 | Peki ne alınır?
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Bu Fiyattan Mi 10T Pro ALMAM 😡😡😡 | Peki ne alınır?
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.