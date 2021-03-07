Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısını test ediyor

Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Şirket, konsolları için daha iyi bir tarayıcı sunmayı amaçlıyor. Herkese açık olarak başlayan testler şu an başlangıç aşamasında.

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Microsoft, Xbox için daha kapsamlı bir tarayıcı ile karşımızda

Alpha Skip–Ahead grubundaki Xbox test kullanıcıları, yeni Microsoft Edge’ye erişebilecek. Tam fare ve klavye desteği konusunda hala eksikler olsa da tarayıcı ilk test sürümü olmasına rağmen oldukça kararlı çalışıyor.

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Xbox’ta bulunan bir Chromium tarayıcısı, konsol aracılığıyla web sitelerine erişmenize olanak sağlıyor. Buna ek olarak Edge, Chromium ile geliştirilmiş uyumluluk desteği sayesinde Google Stadia akış hizmetine erişim sağlayabilecek. Ayrıca tarayıcı tabanlı oyunlar için destek sunacak. Web üzerinden Skype ve Discord gibi hizmetlerle uyumluluğu da bizlere sunmayı hedefliyor.

Bu erken test sürümü, Edge’de kullanılan uzantılar, dikey sekmeler, koleksiyonlar ve çoğu masaüstü özelliğini destekliyor. Böylece gelecek sürümlerde daha kararlı şekilde çalışma ve daha fazla özellik sunmayı vadediyor.

Windows masaüstü sürümlerinde Microsoft Edge’nin mevcut eski sürümü için destek 9 Mart tarihinde sona eriyor. Bu yüzden Microsoft, bu güncellenmiş tarayıcıda yaptığı değişikliklerle tüm Xbox kullanıcılarına ulaşmak istiyor.

Chromium nedir?

Chromium, açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı projesidir. Ayrıca Microsoft Edge, Yandex Browser ve Google Chrome tarayıcılarının da temelini oluşturmaktadır.

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