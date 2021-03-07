Haber
Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısını test ediyor
Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Şirket, konsolları için daha iyi bir tarayıcı sunmayı amaçlıyor. Herkese açık olarak başlayan testler şu an başlangıç aşamasında.
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Microsoft, Xbox için daha kapsamlı bir tarayıcı ile karşımızda
Alpha Skip–Ahead grubundaki Xbox test kullanıcıları, yeni Microsoft Edge’ye erişebilecek. Tam fare ve klavye desteği konusunda hala eksikler olsa da tarayıcı ilk test sürümü olmasına rağmen oldukça kararlı çalışıyor.
Xbox’ta bulunan bir Chromium tarayıcısı, konsol aracılığıyla web sitelerine erişmenize olanak sağlıyor. Buna ek olarak Edge, Chromium ile geliştirilmiş uyumluluk desteği sayesinde Google Stadia akış hizmetine erişim sağlayabilecek. Ayrıca tarayıcı tabanlı oyunlar için destek sunacak. Web üzerinden Skype ve Discord gibi hizmetlerle uyumluluğu da bizlere sunmayı hedefliyor.
Bu erken test sürümü, Edge’de kullanılan uzantılar, dikey sekmeler, koleksiyonlar ve çoğu masaüstü özelliğini destekliyor. Böylece gelecek sürümlerde daha kararlı şekilde çalışma ve daha fazla özellik sunmayı vadediyor.
Windows masaüstü sürümlerinde Microsoft Edge’nin mevcut eski sürümü için destek 9 Mart tarihinde sona eriyor. Bu yüzden Microsoft, bu güncellenmiş tarayıcıda yaptığı değişikliklerle tüm Xbox kullanıcılarına ulaşmak istiyor.
Chromium nedir?
Chromium, açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı projesidir. Ayrıca Microsoft Edge, Yandex Browser ve Google Chrome tarayıcılarının da temelini oluşturmaktadır.
Apple
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre Apple iMac Pro bilgisayar satışlarını sona erdiriyor. Apple firmasının hepsi bir arada iş istasyonu site üzerinden hala satın alınabiliyor. Ancak 10 çekirdekli Xeon işlemcili versiyonunu içeren bilgisayarın ulaşılabilirliği için “stoklar tükenene kadar geçerlidir” yazısı görülebiliyor. Aynı zamanda siparişlerin gelme sürecinin de bir hayli sürdüğünü belirtelim.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Bunun nedeni ise Engadget tarafından toplanılan bilgilere göre bilgisayarın nispeten eskiliğinden kaynaklı. Öyle ki Apple firmasına göre birçok profesyonel kullanıcı için SSD diskleri standart hale getiren, daha yeni grafikler sunan ve 128GB’a kadar RAM barındıran 2020 model iMac bilgisayarlar daha uygun bir deneyim sağlıyor. Bunun dışında nano doku özellikli ekran da önemli bir eklenti sağlıyor. Firmaya göre daha da fazlasına ihtiyacı olanlar ise Mac Pro kasalarını tercih edebiliyorlar.
Bilgisayarların stok yenilemesinin olup olmayacağı net olmasa da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü iMac Pro 2017 model bir bilgisayar olduğundan ve Apple firması işlemci sekiz çekirdeğini on çekirdeğe çıkartmaktan başka bir donanım güncellemesi yapmadığından dolayı iş odaklı kullanıcılar daha yeni cihazlara yönelebiliyorlar.
Dediğimiz gibi cihazın geleceği şu anda netleşmiş değil. Ancak firmanın kendi işlemcilerine de geçmesiyle birlikte böyle bir düzenlemenin gelmesi muhtemeldi. Yeni gelen 16 çekirdeğe kadar iMac cihazlar ve mini Mac Pro masaüstü sızıntılarıyla da doğruysa; iMac Pro cihazlarına gerek kalmayabilir gibi.
Genel
Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!
Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu. Son 19 yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 8.5 milyon arttığı gelen bilgiler arasında. Oransal olarak baktığımızda %350 oran ile kamyonet grubu ilk sırada yer alıyor.
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Türkiye’de 2002 yılında trafiğe kayıtlı 4.6 milyon otomobil yer alıyordu. Buna ek olarak 2020 sonu itibariyle bu oran 13.1 milyona kadar ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeler toplam taşıt sayısının 24 milyon 144 bini geçtiğini gösteriyor.
Kamyonet en yüksek artışa sahip olan araç grubu
Özellikle şehir içi yük taşımacılığında kullanılan kamyonet grubu en çok artışla karşımıza çıkıyor. 2002’de 875 bin olan kamyonet sayısı 2020 sonunda 3 milyon 958 bin olarak belirtildi. Yaklaşık yüzde 350 oranında bir artış görmek mümkün.
Diğer araç gruplarına baktığımızda traktör sayısı yaklaşık 800 bin artarak 1 milyon 958 bine ulaştı. Ayrıca otomobil sayısına baktığımızdaysa 19 yılda 8.5 milyon artış görüyoruz.
Şehirler arası ulaşımda aktif olarak kullanılan otobüs sayısı yaklaşık 100 bin artış göstererek 212 bine yükseldi. Buna ek olarak Corona virüs döneminde oldukça fazla kullanıcının ilgisini çeken motosiklet grubu da artış gösteren araçlar arasında. 2 milyona yakın artışla 3 milyon 512 bin motosiklet trafiğe kayıtlı olarak karşımıza çıkıyor.
Trafiğe kayıtlı araçların sayısının artması elbette otomobillerin artık ihtiyaç listesinde üst sıralarda yer almasıyla ilgili. Bununla birlikte markaların sunduğu kampanyalar, insanların daha kolay araç sahibi olmasına olanak sağlıyor. Aynı oranda gelişmeyen trafik ise sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dileriz bu artışa paralel olarak trafik sorunu da çözüme kavuşur.
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Genel
Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.
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Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor
Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.
Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.
Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.
Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.
Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.
Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 6 saat önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısını test ediyor
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
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Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!
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