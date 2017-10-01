Microsoft, Xbox 360 ve Xbox One İçin Yepyeni Ücretsiz Oyunlar Sunuyor!

Microsoft, gerek önceki efsanevi konsolu Xbox 360 ve gerekse güncel konsolu Xbox One’ı kısa vadeli ücretsiz oyunlarla zenginleştirme kararı aldı.

Henüz sadece Eylül ayındayız. Buna rağmen Amerikalı teknoloji devi Microsoft; Xbox 360 ve Xbox One için yeni ücretsiz içerikler yayınlama niyetinde. Üstelik bu yapımlar fazlasıyla tanıdık ve kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda.

Söz konusu oyunlar, Gold üyeler tarafından 31 Ekim 2017’e kadar kullanılabilecek. Tam listeyi sizinle paylaşmak istiyoruz:

Xbox One

Gone Home (1-31 Ekim)

The Turing Test (16 Ekim -15 Kasım)

Oxenfree (16 Eylük -15 Ekim)

Xbox 360