Microsoft Word’ün geçen yıldan beri bu özelliğine sahip olduğu Metin tahminleri, daha hızlı bir yazma deneyimi sağlıyor. Ancak, tüm platformlarda mevcut değildi. Microsoft, şimdi bu özelliği Mac kullanıcılarına getiriyor.

Ayrıca bkz: WhatsApp UWP Versiyonu Yeni Özellikler Alıyor!

Microsoft 365 Yol Haritası sayfasına göre Microsoft, şimdi Mac için, siz editöre yazarken metni tahmin edecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Mac kullanıcıları, zamandan çok tasarruf edecekleri için metin tahminleri özelliği ile daha verimli yazabilecekler.

Yol Haritası sayfasında onaylanmamış olsa da, metin tahminlerinin Web, Windows ve Android uygulamasında olduğu çalışaktır. Microsoft’un tahminlerine katılmıyorsanız, yazmaya devam edebilirsiniz ve tahmin düzenleyiciden otomatik olarak kaybolacaktır. Tahmin edilen Kelimeyi veya tümceyi kullanmak için klavyenizdeki Sekme tuşuna basmanız gerekir.

Microsoft, yazdığınız metne dayalı olarak önerilerde bulunmak için Makine Öğrenimi modunu kullanarak yazmayı çok daha hızlı hale getirir ve daha az yazım hatasına izin verir. Microsoft 365 Yol Haritasına göre, Mac kullanıcıları Eylül ayında Word’de tahminler alacak.