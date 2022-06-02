WABetaInfo, Windows için WhatsApp’ta tek seferlik oynatma ile fotoğraf ve hatta ses göndermenize izin verecek yeni bir özelliği açıkladı. Yenilik, Windows platformunun beta sürümüne geliyor. İşte ayrıntılar.

WhatsApp’ın Evrensel Windows Platformu‘nu (UWP) kullanan sürümü Microsoft Store’da mevcut halde ve 2021’den beri geliştiriliyor. Proje, uygulamanın mevcut Masaüstü sürümünden farklı olmayı hedefliyor ve telefona ihtiyaç duymadan kullanmayı hedefliyor.

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Yeni özellik, WABetaInfo ekibinin zaten tek bir görünümle fotoğraf ve videoları alabildiği, ancak gönderemediği Windows 2.2212.2.0 güncellemesinden bu yana gözlemleniyordu. Yeni Windows 2.2221.4.0 güncellemesi ile Windows uygulaması, yalnızca bir kez oynatılabilen ses ve medya göndermenize olanak sağlayacak.

Aşağıdaki web sitesi tarafından sağlanan ekran görüntüsüne göz atın;

Yenilik hala geliştirme aşamasında olup, geniş çapta dağıtılmadan önce değişikliklere uğrayabilir. Windows uygulamasının ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir bilgi de şuan mevcut değil. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.