Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 için teknik destek ve güvenlik güncellemelerini 10 Ocak 2023 itibariyle sonlandıracak. Bu sadece bir hafta içinde gerçekleşecek ve ayrıca eski işletim sistemlerini destekleyen son sürüm olan Microsoft Edge 109 yayınlanacak.

Edge, Windows 7 ve 8.1’i terk eden tek tarayıcı değil. Google Ekim ayında Chrome’un Windows 7/8.1 desteğini 7 Şubat’ta sonlandıracağını duyurmuştu. Her iki tarayıcı da bu cihazlarda çalışmaya devam edecek ancak herhangi bir güvenlik güncellemesi ya da yeni özellik almayacaklar. Geliştiricilerin uygulamalarına web içeriği yerleştirmelerine olanak tanıyan WebView2 de 10 Ocak’ta sonlandırılacak.

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Önümüzdeki haftanın son tarihi, 2021 itibariyle yaklaşık 100 milyon olduğu tahmin edilen Windows 7 tabanlı makinelere sahip olanlar için çok kısa. Ancak adil olmak gerekirse Microsoft, Windows 7 ve 8’in kullanım ömrünün sona ereceğini Windows 11 piyasaya sürüldüğünde duyurmuştu.

Bu işletim sistemleri hala gayet iyi çalışacak. Ancak güncelleme yapamamak kullanıcıları virüslere ve daha sonra ortaya çıkan güvenlik sorunlarına maruz bırakacaktır. Geçtiğimiz Ekim ayında 27 milyon Windows bilgisayar üzerinde yapılan bir Lansweeper araştırması, daha fazla bilgisayarın Windows 11 yerine XP, 7 ve 8 çalıştırdığını ortaya koydu.

Microsoft, kullanıcılara bildirimde bulundu ve Windows 7 desteğinin 2020’de sona ereceğini duyurdu. Yalnızca üç yıllık ek güvenlik yamaları satın alanlar güncellemelerden yararlanmaya devam edebilecek.

Windows 10 ve 11, Windows 7 veya 8.1 donanımlı cihazlara ücretsiz olarak indirilebilir. Güvenlik sorunlarından kaçınmak için Microsoft, cihazınızı 10 Ocak’tan önce değiştirmenizi öneriyor.