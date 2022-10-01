Piyasaya sürüldükten sonra Windows 11 ile ilgili en sık karşılaşılan şikayetlerden biri Görev Çubuğu’nun, özellikle de içerik menüsünün işlevselliğinin önemli ölçüde azalmasıydı. Böylelikle Görev çubuğu artık sadece bir öğe içeriyordu. Ayrıca kullanıcıların özlediği ana öğelerden biri de Görev Yöneticisiydi.

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Microsoft nihayet kullanıcıların isteklerini dinledi. Geliştirici Kanalında kullanıma sunulan yeni bir Windows 11 Insider Preview Build 25211’de, Görev Çubuğunun bağlam menüsünde ikinci bir öğe olarak kullanıma sunuluyor.

Ayrıca bu görüntüde, sistem tepsisindeki simgeleri yeniden düzenleme özelliği eklendi, Ekran Alıntısı Aracı ekran görüntülerini otomatik olarak kaydetmeyi öğrendi ve Office Insider Programına katılan kullanıcılar Outlook’un yeni sürümünü deneyebilir.

Windows 11 2022 Güncellemesi Widget bildirimleri, Mağaza düzeltmeleri ve diğer iyileştirmeleri alıyor

Microsoft ayrıca, KB5017389 güncellemesi ile Windows 11 2022 Güncellemesi için ilk önizleme toplu güncellemesini yayınladı. Güvenlik iyileştirmeleri ve düzeltmeleri içermeyenen güncelleme, Widget bildirimleri, Microsoft Store için yamalar, Şili’de yaz saati iyileştirmeleri ve diğer geliştirmeleri sunuyor.

İşte Windows 11 22621.608 (KB5017389) Önizleme’de öne çıkan özellikler:

Microsoft Store’daki güncelleştirmelerin başarısız olmasına neden olan sorunları giderir.

Şili’de yaz saati uygulamasının başlangıç tarihini günceller. Artık 4 Eylül 2022 yerine 11 Eylül 2022’de başlayacaktır.

Üç Çince karakterin yazı tipini etkileyen bir sorunu giderir.

Bir oturumdaki IE modu sekmelerini yeniden yüklemeye zorlayan bir sorunu giderir.

Bir PDF dosyasını görüntülemek için IE modunda bir tarayıcı penceresini başarıyla açan bir sorunu giderir.

Bildirim rozeti ile görev çubuğunuza daha dinamik Widget içeriği ekler. Widget panosunu açtığınızda, panonun üst kısmında bir başlık görünür. Bildirim rozetini neyin tetiklediği hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Çift SIM aramayı etkileyen bir sorunu giderir. Telefonunuzda SIM yok seçeneğini belirlerseniz ve cihazınızda bir arama başlatırsanız, Çift SIM işlevi çalışmaz.

Microsoft Store tarafından imzalanmamış bazı uygulamaları etkileyen bir sorunu giderir. İşletim sistemini yükselttikten sonra bunları yeniden yüklemeniz gerekir.