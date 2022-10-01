Ubisoft, Google Stadia üzerinden satın alınan Ubisoft oyunlarının PC versiyonuna dönüştürüleceğini duyurdu. Fransız geliştiricinin bunu bir ücret karşılığında yapıp yapmayacağı ve kayıtlı verileri ve dlc’yi de dönüştürüp dönüştürmeyeceği belli değil. Şirket daha sonra daha fazla ayrıntı açıklayacağını belirtti.

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Haberi The Verge ile paylaşan Ubisoft, oyunların işlemlerinin Ubisoft Connect üzerinden yapılacağını belirtti. Sürecin tam olarak nasıl işleyeceği ve belirli koşullara bağlanıp bağlanmayacağı şimdilik belirsiz. Fransız oyun yayıncısı ve geliştiricisi, bulut oyunlarının potansiyeline hala inandığını söylüyor. Ubisoft, aylık abonelik hizmeti Ubisoft+’ı Google Stadia üzerinden sundu. Bu hizmet sayesinde, Stadia kullanıcıları aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda Ubisoft oyununu oynayabilir: Watch Dogs: Legion, Assassins Creed: Valhalla ve Far Cry 6.

Ubisoft’un bu hamlesi, Google’ın Eylül ayı sonunda oyun yayın hizmeti Stadia’yı durdurma kararı almasının ardından geldi. Hizmet 18 Ocak 2023 tarihinden itibaren kullanılamayacaktır. İlgili Stadia Mağazası da kapatıldı. Google’a göre, Stadia kullanıcılarına hizmete yatırdıkları tüm para iade edilecek. Buna satın alınan tüm oyunlar ve Stadia donanımı gibi eklentiler dahildir. Stadia Pro kullanıcıları para iadesi almayacak, ancak hizmeti bitiş tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecekler.