Windows arama ile belirli bir uygulamayı veya dosyayı bulmak gerçekten zor değil. Windows 11’deki Arama, sorunlu olabilir ve hatalı sonuçlar verebilir, ancak yine de, işletim sisteminin derinliklerinde gömülü olan belirli bir uygulamayı, dosyayı veya ayarı bulmanın en iyi yollarından biridir.

Windows Arama, görev çubuğuna entegre edilmiştir, böylece Başlat’ın yanındaki arama düğmesine tıklayabilir ve işletim sisteminde bulmak için arama alanına bir anahtar kelime yazabilir veya seçebilirsiniz.

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Windows 10’da görev çubuğunun sol alt kısmındaki arama kutusuna tıklayabilirsiniz. Windows 11’de görev çubuğu yeni bir arama simgesiyle birlikte geliyor. Varsayılan olarak, kullandığınız en iyi uygulamaların yanı sıra temel olarak Microsoft’un Bing’inden içerik gösteren Windows Arama vurgularınıda sunuyor.

Microsoft, Windows 11’in görev çubuğu için bir arama çubuğu üzerinde çalışıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, dahili test aşamasında olan bu yeni özellik, Windows 10’dan arama çubuğunu geri getiriyor. Yeni arama çubuğu elbette Windows 11’in modern tasarımına ve WinUI 3.0’a uyumlu bir şekilde geliyor.

Bu yeni arama çubuğu test aşamasında olup Windows Insider programındaki kullanıcılara ne zaman sunulmaya başlayacağını bilinmiyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşın.