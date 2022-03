Microsoft, çeşitli hizmetlerini kendi ürünleri aracılığıyla tanıtmasıyla tanınır; İnsanları Edge tarayıcısını kullanmaya nasıl ikna ettiğini gördük ve görünüşe göre bu kendini tanıtma yöntemi Dosya Gezgini’ne ulaşıyor. Artık Microsoft‘un, ürünlerini tanıtmak için Windows 11‘deki Dosya Gezgini’nde kullanıcılara reklam gösterdiği bildiriliyor.

Bir Windows Insider kullanıcısı, Windows 11 Dosya Gezgini’nde bir Microsoft Editor reklamının ekran görüntüsünü paylaştı. Reklam Belgeler klasöründe görünüyor ve görünüşe göre yakın zamanda Dev Channel‘da yayınlanan en son Windows 11 Insider Build 22572‘de görünmeye başladı.

