Microsoft, çeşitli hizmetlerini kendi ürünleri aracılığıyla tanıtmasıyla tanınır; İnsanları Edge tarayıcısını kullanmaya nasıl ikna ettiğini gördük ve görünüşe göre bu kendini tanıtma yöntemi Dosya Gezgini’ne ulaşıyor. Artık Microsoft‘un, ürünlerini tanıtmak için Windows 11‘deki Dosya Gezgini’nde kullanıcılara reklam gösterdiği bildiriliyor.

Microsoft, Dosya Gezgini’nde Reklam Gösteriyor mu?

Bir Windows Insider kullanıcısı, Windows 11 Dosya Gezgini’nde bir Microsoft Editor reklamının ekran görüntüsünü paylaştı. Reklam Belgeler klasöründe görünüyor ve görünüşe göre yakın zamanda Dev Channel‘da yayınlanan en son Windows 11 Insider Build 22572‘de görünmeye başladı.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Herhangi bir Windows ürünündeki reklamların görünümü endişe verici olsa da, bunların doğru yerleri hedeflediğini bilmelisiniz. Örneğin, popüler Grammarly aracı gibi bir dilbilgisi düzeltme aracı olan Microsoft Düzenleyici, yararlı olabileceği bir yer olan Belgeler klasöründe göründü.

Bununla birlikte, Microsoft‘un insanları uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya açıkça zorlama eğilimi inkar edilemez ve teknoloji devinin üzerinde çalışması gereken bir şey.

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Ayrıca Microsoft Office kullanıcılarının da Powerpoint şablonları için reklamlar görmesi önerilir. Bilmeyenler için Microsoft, Outlook‘u akıllı telefonlarına indirmeye zorlamak amacıyla Mail uygulamasında kullanıcılara açılır pencereler gösteriyor. Ayrıca, mobil uygulamalarının birçoğunun Office ve diğer hizmetlerinde reklamını yapar. Ayrıca, insanları Google Chrome‘u terk etmeye ve Edge tarayıcısını kullanmaya nasıl teşvik ettiğini de unutamayız.

Bununla birlikte, Dosya Gezgini’ndeki reklam oluşumlarının şu anda Insider kullanıcıları için olduğunu ve sık görünmediğini bilmelisiniz. Bu nedenle, kullanıcıların çoğunluğunu, özellikle de genel kitleyi etkilememe ihtimali vardır. Ancak yine de bu reklam sisteminin arka planda kalmasını ve Microsoft’un Windows 11 Dosya Gezgini’nin kutsallığını korumasını umuyoruz. Bu taktik hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.