Çok sayıda teknoloji şirketi, ülkenin Ukrayna‘yı işgal etmesinin ardından platformlarında Rus içeriğini yasaklamak ve kısıtlamak için yakın zamanda güçlerini birleştirdi. Microsoft, Rus devlet destekli içeriği platformlarından kaldırmasıyla birlikte bölgedeki tüm yeni ürün satışlarını durdurdu; Google, Rus içeriğine erişimi de kısıtladı ve Mastercard, Visa ve PayPal Rusya‘daki hizmetleri askıya aldı. Şimdi Mozilla, Rusya‘ya ait bazı yetenekleri Firefox tarayıcısından kaldırdı.

Mozilla, Firefox 98‘in birkaç gün önce kullanıma sunulan küçük bir sürümü olan Firefox 98.0.1‘i yayınladı. En son güncelleme, Firefox kurulumunun açılır menüsünden Yandex ve Mail.ru gibi Rus arama sağlayıcılarını kaldırıyor. İşte sürüm notu:

Yandex ve Mail.ru, Firefox’taki açılır arama menüsünde isteğe bağlı arama sağlayıcıları olarak kaldırıldı.

Daha önce Yandex veya Mail.ru ile ortak dağıtım kanalları aracılığıyla sunulan özelleştirilmiş bir Firefox sürümü yüklediyseniz, bu sürüm, eklentiler ve varsayılan yer imleri dahil olmak üzere bu özelleştirmeleri kaldırır. Uygun olduğunda, tarayıcınız Mozilla tarafından sunulan varsayılan ayarlara geri dönecektir. Firefox’un diğer tüm sürümleri değişiklikten etkilenmez.

Kaldırma koşulları oldukça ilginç çünkü Mozilla, FireFox 98 sürüm notlarında da bunun olduğunu ima etmişti. O zaman, belirli arama motorlarını varsayılan olarak tarayıcısına entegre etmek için “resmi izin” almadığını belirtmişti.

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Bu nedenle, Rus arama sağlayıcılarının Firefox‘tan kaldırılmasının şirketin Rusya karşıtı duruşunun bir parçası olup olmadığı veya bu kaldırmanın bazı yasal engellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hala net değil. Halihazırda, Yandex ve Mail.ru artık Firefox’ta varsayılan olarak sunulmamaktadır, ancak kullanıcılar yine de bunları Firefox ayarlarından manuel olarak ekleyebilir.