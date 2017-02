Microsoft, Windows 10’a Picture in Picture Desteği Getirecek

Microsoft; Windows 10’un, iOS ve Android’de olan en güzel özelliklerden birisi olan picture in picture desteğine sonunda kavuşacağını açıkladı.

Picture in picture desteği Windows 10’a Microsoft’un önümüzdeki Nisan ayında yayınlayacağı Creators Güncellemesi ile beraber gelecek. Şirket bu özelliği Compact Overlay olarak adlandırıyor. Bu özellik Universal Windows uygulamaları geliştiren her uygulama geliştirici tarafından kullanılabilecek. Movie & TV ve Skype gibi uygulamalar picture in picture özelliğini destekleyecek. Bu sayede bir şey izlerken ya da Skype üzerinden görüntülü konuşma yaparken başka bir uygulamayı kullanmak mümkün olacak.

Şirket bu özelliği Windows 10 build 15031 ile Insider programı dahilindeki kullanıcılara sundu. Bu özelliğin yanında Dynamic Lock isimli bir özellik de geldi Bu özellik sayesinde bir telefonu Bluetooth üzerinde eşleniyor. Eğer eşlenen telefonun bilgisayarla bağlantısı koparsa Windows otomatik olarak bilgisayarı kilitliyor.

Şirket bugün Windows 10 Creators Güncellemesi için bütün işlerin bitirildiğini açıkladı. Artık güncellemenin sunulması için Nisan ayını beklemek geriye kalıyor. Şirket bugünden güncelleme gününe kadar gözden kaçan hataları düzeltecek.