Microsoft Windows 10 güncelleme sürecini kolaylaştıracak

Sistem için yeni bir indirme türünün keşfedilmesiyle Microsoft firmasının Windows 10 güncellemelerinde yapacağı değişim ortaya çıktı. Şirket bütün güncelleme ve düzeltmeleri bir paket altında toplayan bir güncelleme piyasaya çıkaracak. Böylelikle güncellemeleri indirme ve kurma başarı oranlarının artması ve görülen sorunların azalması planların arasında.

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Microsoft güncellemeler için bazı özel durumlarda bu yolu izleyebiliyor. Servicing stack update (SSU) denilen güncelleme versiyonlarıyla birlikte güncelleme sürecine önemli değişiklikler yapan firma; bu şekilde farklı iyileştirmeler için oluşabilecek sorunları çözmeyi hedefliyor. Son güncellemeyle paylaşılan yazıda ise firma bu güncellemelerin sağlam ve güvenli yükseltmeler yaptığını not düşüyor.

Normalde bu SSU güncellemeleri ayrı bir şekilde yapılıyorlar. Ancak Microsoft firmasının geçen sene söylediğine göre artık Windows 10 düzenli güncellemeleriyle birlikte bu güncellemeleri görebileceğiz. Dolayısıyla normal güncellemelerle SSU güncellemeleri arasında oluşabilen bazı sorunların da önüne geçilmesi muhtemel. Ki bu tip sorunları genelde yönetici hesaplarda görsek de; normal kullanıcıların da güncellemelerle uğraşırlarken karşılarına çıkabiliyorlar.

Sözü geçen Windows Update ile sunulan toplu güncellemenin ilki geçtiğimiz senenin sonlarındaki Windows 10 2004/20H2 KB4601382 güncelleme ön izlemesi ile geldi. Microsoft’un yine notlarında söylediğine göre bu güncellemeyle başlayarak firma güncellemeleri toplu verecek. Bu işlevin kullanılması için ise SSU (KB4598481) isimli ayrı güncellemenin indirilmesi gerektiği de belirtilenlerin arasında.