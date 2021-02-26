Microsoft sonunda Windows 10’un bu özelliğini kaldırıyor

Windows 10 işletim sistemi üzerinde 3D Nesneler kısmının ne işe yaradığını daha önce merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Ama muhtemelen bu bölümü sisteminizde bir daha görmek durumunda kalmayacaksınız. Öyle ki Microsoft 3D Nesneler’i sistemden kaldırıyor.

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Özellikle birkaç yıl önce 3D konusu Windows 10 için bir mesele haline gelmişti. 3D’ye odak veren Microsoft, sisteme çeşitli 3D uygulamaları ve özellikleri eklemişti. Ancak bu durum o zamandan beridir tepki almaya devam ediyordu. Dolayısıyla da Microsoft bu özellikleri yavaş yavaş sisteminden kaldırmaya başlamıştı. 3D Nesneler hariç.

3D Nesneler uygulaması ise bu süreç içerisinde Windows 10 üzerinde hala aktif olarak varlığını sürdürdü. Kullanışsız bir uygulama olmasının yanında sistem üzerinde görmezden gelinmesi de oldukça zor olan 3D Nesneler; Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu gibi alanlarda sıkça kullanıcıların önüne çıkıyordu. Bilgisayardan kolayca silinmeyen bu uygulama dolayısıyla fazlalık oluşturup sinir bozucu olabiliyordu.

Neyse ki sene sonuna doğru gelmesi beklenen 21H2 güncellemesiyle birlikte; 3D Nesneler dosyası artık gözükmeyecek. Ancak ilginç bir şekilde Microsoft dosyayı sistemden tamamen kaldırmıyor. Gizli kalacak olan 3D Nesneler dosyasına Kullanıcılar kısmından ulaşmak hala mümkün olacak.

Her ne kadar çok az da kullanılsa görünüşe göre Microsoft 3D Nesneler dosyasını tamamen kaldırmak istemiyor. Ama yine de boş bir dosya olup yer kaplamayacak olması ve gizli olmasıyla göz önünden uzak olacak olması iyi bir haber diyebiliriz.