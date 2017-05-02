Microsoft, Windows 10’a Artırılmış Gerçeklik Oynatıcı Getiriyor

Microsoft bu yılın ilerleyen günlerinde View Mixed Reality adını verdiği özelliği Windows 10 cihazlara getirmeyi planlıyor.

Microsoft’un getireceği özellik ile beraber kullanıcıların Windows 10 üzerinden üç boyutlu görselleri tasarlayabilemerini ve 3D Paint ile yaptıklarını bilgisayarın kamerasını kullanarak deneyebilmelerini sağlayacak.

Bugün New York City’de düzenlenen etkinlikte şirket bir tableti kullanarak artırılmış gerçeklik nesnelerini nasıl yerleştirebildiklerini gösterdi. Bu teknolojiyi daha önce farklı formlarda görmüştük ancak ilk defa Windows 10’da direkt olarak böyle bir özellik olacak. 3D Paint ile oluşturulan içerikler Microsoft’un Windows Mixed Reality cihazlarında kullanılabilecek. Windows Mixed Reality cihazları bu yılın Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor.