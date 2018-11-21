Microsoft ve Google ARM sistemlerde Chrome için çalışıyor

Microsoft ve Google, internet tarayıcısı Chrome’un Windows 10 işletim sistemi ARM tabanlı cihazlarda çalışacak versiyonu için güçlerini birleştirmiş gibi görünüyor.

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Chromebook’lara Windows 10 sunulacak!

Konuyla ilgili yapılan haberde, Microsoft’ta çalışan çok sayıda mühendis, ARM tabanlı Windows 10 cihazlarda Chrome deneyimi sunmak için Google’a yardımcı oluyor. Ayrıca Qualcomm’da bu konuda çalışmalar yürütüyor. Chrome’un ARM sürümünün çıkması bahsettiğimiz 3 şirket içinde iyi olacak gibi görünüyor.

Ayrıca Chrome en popüler masaüstü uygulamaları arasında üst sıralarda yer alıyor. Lakin geçtiğimiz dönemlerde şirket bu tarayıcıyı mağaza kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile mağazasından kaldırmıştı. Microsoft’un kurallarında bir değişiklik yapmadığı sürece ARM tabanlı Windows cihazlar için hazırlanan Chrome uygulamasının Microsoft Mağaza’ya girmesi pek muhtemel görünmüyor.

Aynı zamanda Microsoft ve Google arasındaki bu işbirliğinin Slack ve Visual Studio Code gibi Electron tabanlı olan ve Chromium’un bazı eklentileri üzerine kurulan uygulamaların performansını artırması bekleniyor. İki şirket, Chromebook’larda Windows 10 sunmak için de mühendislerini bir arada çalıştırıyor.