Microsoft, Uygun Olmayan Windows 11 PC’leri Insider Programından Çıkarıyor

Microsoft, haziran ayının son haftasında piyasaya sürdüğü Windows 11 derlemeleri, o sırada Geliştirici Sürümünü kullanan tüm cihazlarda mevcuttu. Desteklenmeyen cihazlarda dahil olmak üzere Insider Preview ile bu cihazlara da yeni sürümü yüklenebiliyordu ancak çok yakında yükleme işlemleri durdurulabilir.

Desteklenmeyen bir cihazınız varsa ve Geliştirici Sürümünü kullanıyorsanız, Windows 11 21H2 sürümünden sonra başka bir güncelleme almayacaksınız. Elbette bunun bir nedeni var. Geliştirici Sürümü, duyurulmamış Windows sürümlerine ve özelliklerine erken erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır ve yakında geliştirme dalından (Nickel) derlemeler almaya başlayacaktır.

5 Ekim’de piyasaya sürülecek ve Microsoft şimdi, 2022 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen işletim sisteminin bir sonraki sürümü için Geliştirici Sürümünü hazırlıyor.

Windows Insider programının, yeni sürümünde kendisinden farklı gereksinimleri vardır. Desteklenmeyen donanımınız varsa ve bu donanım Insider programının bir parçasıysa, şu anda Windows 11 önizleme yapılarını uyumluluk sorunlarıyla karşılaşmadan indirebilir ve test edebilirsiniz.

Ancak, bir sorun var, cihazınız Windows 11‘i desteklemiyorsa ve Geliştirici Sürümünü kullanıyorsanız resmi sürüme kadar yalnızca önizleme güncellemelerini alacaksınız. Microsoft, en başından beri, desteklenmeyen cihazların yapılara erişimi olmayacağı konusunda çok netti.

Şirket, 24 Haziran’da yayınlanan bir blog yazısında; “Bilgisayarların Windows 11 güncellemelerini yalnızca Genel Kullanılabilirlik’e kadar önizlemelerine izin verilecek, daha sonra PC’lerin Windows 10’a geri dönmek için harekete geçmesi gerekecek ve gelecekteki Önizleme sürümleri için uygun olmayacak” dedi.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Microsoft artık desteklenmeyen bilgisayarları Windows Insider Programından çıkarmaya başlıyor.

“Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor Cihazınız Windows 11’de Windows Insider Programına katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme Kanalında Windows Insider’a katılmak için lütfen Windows 10’u yükleyin“, hata mesajı görünecektir.

CPU’nuz resmi olarak desteklenmiyorsa, düzenli güncellemeleri almaya devam etmek için yakında Windows 10’a geri dönmeniz gerekecektir. Microsoft, olası uyumluluk sorunlarını önlemek için bu politikayı uyguluyor ve şirketin Windows 10 Mobile için uygun olmayan Windows Phone’lar için izlediği stratejiye benziyor.

Windows Insider programındaki bu desteklenmeyen cihazların aylık toplu güncellemeleri indirmesine izin verilip verilmediği henüz belli değil.

Windows 11 Gereksinimleri, Desteklenmeyen Bilgisayarlarda Önizleme Yapıları Engellenecek

Windows 11 gereksinimleri başından beri kafa karıştırıcı olmuştur ve Microsoft, katı donanım gereksinimlerini açıklamakta zorlanmıştır. Resmi blog gönderisini ele alan Microsoft yetkilileri, daha yeni makinelerle sınırlamak için eski işlemciler ve sürücülerle ilgili sorunları suçladı.

Microsoft’un araştırması, eski CPU’ların (7. nesil CPU’lar dahil) Mavi Ekran hatası olasılığının arttığını ortaya çıkardı. Diğer bir neden, özellikle Windows 11‘deki performans sorunlarından sorumlu olacak eski sürücü desteğidir.

Microsoft, gereksinimleri gevşetmeyeceğini oldukça açık bir şekilde ortaya koydu ve teknoloji devinin tartışmalı donanım gereksinimleri konusundaki tutumunu değiştirmesini umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Windows 11 şu anda TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme desteğine sahip Intel’in 8. nesil veya Ryzen 2000 işlemcilerini gerektiriyor.

Microsoft, resmi sistem gereksinimlerinde büyük bir değişiklik yapmayacak ve Windows 11, yalnızca desteklenen donanımlar için Ekim ayı başlarında piyasaya sürülecek