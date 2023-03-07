Microsoft, Mac için Outlook uygulamasının artık Mac App Store’dan ücretsiz olarak indirilebileceğini ve kullanılabileceğini duyurdu.

Daha önce macOS kullanıcıları Outlook’a erişebilmek için ücretli bir Microsoft 365 aboneliğine kaydolmak zorundaydı, ancak bu engel artık ortadan kalktı. Microsoft yaptığı açıklamada:

İster evde ister işte veya okulda olsun, her yerdeki Mac kullanıcıları Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo! veya IMAP hesaplarını Outlook’a kolayca ekleyebilir ve macOS’taki en iyi posta ve takvim uygulamasını deneyimleyebilir. Mac için Outlook uygulaması iOS için Outlook’u tamamlayarak kullanıcılara Outlook’un sınıfının en iyisi deneyimini pek çok kişinin sevdiği Apple ekosistemine taşıyan tutarlı, güvenilir ve güçlü bir deneyim sunuyor.

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Uygulamanın kendisi de yenilendi ve Microsoft, “Apple Silicon” yani şirketin M1 ve M2 şirket içi çiplerine sahip Mac’lerde iyi çalışacak şekilde optimize edildiğini söylüyor. Microsoft, bu kullanıcıların “önceki sürümlere göre daha hızlı performans ve daha yüksek senkronizasyon hızları” bekleyebileceklerini söylüyor.

Outlook’u iPhone veya iPad’inizde de kullanıyorsanız, Outlook Handoff özelliğini kullanarak e-postalarınızı her iki cihazdan da takip edebilir ve ürünler arasında geçiş yaptığınızda kaldığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz. Microsoft, Outlook Mac istemcisi için daha fazla özellik üzerinde çalışıldığını söylüyor.