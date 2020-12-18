Microsoft, 2021 yılında şifreleri silmek istiyor

Microsoft, daha önceden de belli ettiği ve çalışmalarından da görüldüğü üzere şifrelerden pek haz etmiyor. Yakın zamanda ise şirket, 2021 yılında şifrelerden kurtulmak istediğini belirtti.

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Bir blog paylaşımındaki yazıda Microsoft, siber suç saldırılarının yaklaşık %80’lik bir oranının şifreler üzerinden yapıldığına dikkat çekerken; her ay iki yüz elliden fazla şirket hesabının risk altına girdiğinin de altını çizdi. Aynı zamanda şirket, şifre kullanımının kullanıcılar ve her türden oluşumlar için kullanım zorluğu ve güvenlik açığı teşkil ettiğini de söylüyor.

Microsoft’un bu fikrini daha önceki çalışmalarında da gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Windows 10 için ürettiği parmak izi veya webcam gibi biyometrik bilgiler kullanarak giriş yapmaya yarayan Windows Hello ve Windows Hello Bussiness; şifresiz telefon girişi yapmaya yarayan Microsoft Authenticator; FIDO2 güvenlik anahtarları gibi uygulamalarını bu çabalarına örnek olarak gösterebiliriz. Buna ek olarak Windows, 2020 Mayıs ayı itibariyle yüz elli milyona yakın kişinin, şifresiz olarak cihazlara ulaşım sağlama teknolojilerinden faydalandığından da bahsediyor.

2021 için ise Microsoft, ortaklıklarıyla beraber şifrelerden tamamen kurtulmayı planlıyor. Bununla alakalı kuracakları bir platform ile beraber My Apps portalı da şirketin bu konudaki umutları arasında yer alıyor.

Microsoft’un bu düşüncesinin ve çabasının oldukça cesurca olduğunu söylemek gerek. Şifresiz ancak yine de güvenli bir şekilde hesaplara giriş yapabilmek fikir olarak fena durmuyor. Ancak her ne kadar hem Microsoft hem de Apple, Touch ID gibi teknolojilerle bunun yapılabilir olduğunu gösterseler de; söz konusu güvenlikleri olan insanların bu konuda tek bir şirket veya hizmete güvenmelerini sağlamak hala aşılması gereken bir engel olarak orada duruyor gibi.