İşletim Sistemleri
Microsoft, 2021 yılında şifreleri silmek istiyor
Microsoft, daha önceden de belli ettiği ve çalışmalarından da görüldüğü üzere şifrelerden pek haz etmiyor. Yakın zamanda ise şirket, 2021 yılında şifrelerden kurtulmak istediğini belirtti.
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Bir blog paylaşımındaki yazıda Microsoft, siber suç saldırılarının yaklaşık %80’lik bir oranının şifreler üzerinden yapıldığına dikkat çekerken; her ay iki yüz elliden fazla şirket hesabının risk altına girdiğinin de altını çizdi. Aynı zamanda şirket, şifre kullanımının kullanıcılar ve her türden oluşumlar için kullanım zorluğu ve güvenlik açığı teşkil ettiğini de söylüyor.
Microsoft’un bu fikrini daha önceki çalışmalarında da gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Windows 10 için ürettiği parmak izi veya webcam gibi biyometrik bilgiler kullanarak giriş yapmaya yarayan Windows Hello ve Windows Hello Bussiness; şifresiz telefon girişi yapmaya yarayan Microsoft Authenticator; FIDO2 güvenlik anahtarları gibi uygulamalarını bu çabalarına örnek olarak gösterebiliriz. Buna ek olarak Windows, 2020 Mayıs ayı itibariyle yüz elli milyona yakın kişinin, şifresiz olarak cihazlara ulaşım sağlama teknolojilerinden faydalandığından da bahsediyor.
2021 için ise Microsoft, ortaklıklarıyla beraber şifrelerden tamamen kurtulmayı planlıyor. Bununla alakalı kuracakları bir platform ile beraber My Apps portalı da şirketin bu konudaki umutları arasında yer alıyor.
Microsoft’un bu düşüncesinin ve çabasının oldukça cesurca olduğunu söylemek gerek. Şifresiz ancak yine de güvenli bir şekilde hesaplara giriş yapabilmek fikir olarak fena durmuyor. Ancak her ne kadar hem Microsoft hem de Apple, Touch ID gibi teknolojilerle bunun yapılabilir olduğunu gösterseler de; söz konusu güvenlikleri olan insanların bu konuda tek bir şirket veya hizmete güvenmelerini sağlamak hala aşılması gereken bir engel olarak orada duruyor gibi.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS ön yüklü olarak çıkacak ilk telefon belli oldu
HarmonyOS işletim sistemiyle birlikte ön yüklü olarak piyasaya çıkacak ilk akıllı telefon serisinin Huawei P50 olacağı iddia edildi. Huawei Central tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, direkt olarak HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkan bir telefon serisi olacak.
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HarmonyOS ile gelecek ilk telefon belli oldu
Teknoloji devi Huawei, dün itibariyle hem kendisi için hem de kullanıcıları için tam manasıyla yeni bir dönüm noktasının fitilini ateşledi. Eylül ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde HarmonyOS 2.0 işletim sistemini tanıtan Huawei, 16 Aralık’taysa HarmonyOS beta sürümünü resmen kullanıma sundu.
Huawei’nin HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamasının hemen ardından, HarmonyOS ile kutudan çıkacak olan ilk akıllı telefon serisi de belli oldu. Huawei Central’ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılında tanıtılacak Huawei P50 akıllı telefon serisi HarmonyOS ön yüklü olarak karşımıza çıkacak. Yani P50 sahipleri, telefonlarında HarmonyOS deneyimini gerçek manada yaşama şansına sahip olacaklar.
Huawei P50 serisi hakkında bugüne kadar pek bir sızıntı ortaya atılmamıştı. Fakat, geçen hafta Güney Kore merkezli kaynaklar tarafından gelen bilgilerde P50’nin Kirin 9000 işlemci ve Samsung ekran kullanacağını öğrenmiştik. Bugün ortaya çıkan dedikodu eğer gerçekten doğru çıkarsa, Huawei gerçekten Google’a teknoloji tarihi için belki küçük ama kendi adına büyük bir gol atmış olacak.
HarmonyOS’in özellikleri nedir?
HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.
Örneğin internet bağlantısı özelliğine sahip olan bir akıllı saatiniz veya daha ekstrem bir örnek verelim, buzdolabınız olduğunu düşünün. Huawei’nin iddiasına göre HarmonyOS, o buzdolabında bile çalışabilecek. Elbette ki sadece spesifik olarak buzdolabını düşünmeyin, genel olarak HarmonyOS’in IoT cihazlarla tam uyumlu çalışacağı belirtiliyor. Bunun dışında zaten HarmonyOS en nihayetinde Android ve iOS gibi mobil bir işletim sistemi olduğu için, rakiplerinden geri kalır hiçbir yanının olmayacağını söyleyebiliriz.
HarmonyOS uyumlu telefonlar ve tabletler
Huawei’nin açıklamasına göre HarmonyOS 2.0 beta; Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, MatePad Pro olmak üzere şimdilik sadece beş cihazda kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde bu cihazların arasına Mate 40 serisinin de dahil edileceği belirtiliyor.
Güncelleme
Microsoft, Windows 10 güncellemelerini zorunlu yapacak
Microsoft, ürün modelinden servis modeline geçme stratejisi nedeniyle; bazı Windows 10 kullanıcıları için artık zorla yapılan güncellemeler alışkanlık oldu.
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Microsoft’un ürün modeli kapsamında çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 8.1’den sonra şirket; Windows 10 ile beraber dönemsel aralıklarla güncellemeler yapacağı servis modelli bir işletim sistemi stratejisi izliyor. Bu güncellemeler ile birlikte de sisteme yeni özellikler, ara yüzde yeni değişiklikler ve işlevler ile beraber güvenlik konusunda da geliştirmeler yapılması yolu izleniyor. Böylelikle şirket, birkaç senede bir işletim sistemi çıkartmak yerine; daha uzun vadede düşünüp yıllık iki güncellemeyle birlikte sistemini geliştirme yolunda gidiyor.
Teoride oldukça mantıklı olsa ve pratikte belli karşılığı alınsa da, güncellemelerle gelen bazı hatalar ve sorunlar kullanıcıları güncellemeler konusunda biraz soğutmuşa benziyordu. Dolayısıyla anlık olarak düzgün çalıştıklarında emin oldukları mevcut versiyonlarda kalmayı tercih eden birçok kullanıcı görmek mümkündü. Bu konuda devamlılık sağlamış da olsalar, bir sorun ile karşı karşıyalar. Her bir versiyon Microsoft tarafından belli bir süreye kadar destekleniyor. Bu süre sonunda ise kullanıcı güncelleme yapmaya zorlanıyor.
Windows 1903 kullananlar, artık kullanamayacaklar
Ki bu alanda kullanıcıya çok da fazla alan verilmemeye başlanmış gibi duruyor. Çünkü Windowslatest tarafından gelen yeni bilgilere göre Windows, Aralık ayının sonuna kadar Windows 10 1903 kullanan kullanıcıların sistemlerini 1909 versiyonuna yükseltecek. Buna neden olarak ise versiyonun 18 aylık ömrünü tamamlaması, bundan dolayı da artık desteklenmeyecek olması gösteriliyor.
Ancak Windows 10 1909 versiyonuna geçecek olanlar için çok da endişe edecek bir durum olduğu söylenemez. Çünkü 1903 temelli, dönemsel ve küçük bir güncelleme olan 1909 da şu anda bir süredir ulaşılabilir durumda olup oldukça iyi ve gelişmiş halde. Bununla birlikte, Windows 10 1909 versiyonunun da gelecek sene ilkbahar aylarında desteğinin son bulacağını hatırlatmakta fayda var. O tarihten sonra ise Windows 10 2004 versiyonuna geçiş zorunlu olacak.
Windows’un seneye gelecek olan dönemlik güncellemesinin ise Nisan ve Mayıs ayları arasında geleceği düşünülüyor.
İşletim Sistemleri
HarmonyOS 2.0 beta, Huawei P40’ta çalışırken görüntülendi [Video]
Huawei, HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü bugün itibariyle resmen kullanıma sundu. HarmonyOS 2.0’ın kullanıma sunulmasının ardından da Çinli bir kullanıcı, Weibo hesabından HarmonyOS’i çalıştırırken çektiği videoyu paylaştı.
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Huawei, teknoloji dünyasının merakla beklediği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta sürümünü resmi olarak kullanıma sundu. HarmonyOS 2.0’la uyumlu olan telefonların sırasıyla Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro olduğunu haberimizde aktarmıştık. Şimdiyse Çinli bir geliştirici, HarmonyOS 2.0’ı Huawei P40 telefonunda çalıştırırken çektiği videoyu paylaştı.
HarmonyOS 2.0, Huawei P40 ile çalışırken görüntülendi
Bugün yaptığı hamleyle Google’a büyük bir gol atan Huawei, ilk etapta Çin’deki geliştiricilerin HarmonyOS beta sürümünü yükleyebilmelerine imkan veriyor. Huawei’den yapılan açıklamalara göre HarmonyOS yüklemenin şu an için iki farklı yöntemi bulunuyor. İlk olarak geliştiriciler, isterlerse simülatör aracılığıyla HarmonyOS’u uzaktan sanal olarak çalıştırabilme şansına sahip olacaklar.
Bunun için geliştiricilerin, öncelikle DevEco Studio 2.0 Beta3 isimli aracı HarmonyOS için tasarlanan resmi web sitesinden indirmeleri gerekiyor. İlgili aracı indirdikten sonra geliştiriciler, direkt olarak Huawei DevEco Studio’da bulunan simülatöre erişebiliyorlar ve bu şekilde HarmonyOS’u sanal olarak deneyimleyebiliyorlar.
Alternatif olarak Huawei, geliştiricilere OTA yoluyla HarmonyOS 2.0 yükseltme imkanı sunduğunun da altını çizdi. Bu bağlamda HarmonyOS 2.0’ı denemek isteyen geliştiricilerin, öncelikle buradaki bağlantı üzerinden beta sürecine kayıt olmaları gerekecek. Kayıt olduktan sonra Huawei geliştiriciler, özel bir davet maili gönderiyor. Hemen akabinde maildeki yönergeleri takip eden geliştiriciler, HarmonyOS 2.0’ı akıllı telefonlarında deneyebiliyorlar.
İşte HarmonyOS uyumlu cihazlar listesi
- Huawei P40 – Gerekli EMUI sürümü (11.0.0.156)
- Huawei P40 Pro – Gerekli EMUI sürümü (11.0.0.156)
- Huawei Mate 30 – Gerekli EMUI sürümü (11.0.0.156)
- Huawei Mate 30 Pro – Gerekli EMUI sürümü (11.0.0.156)
- Huawei MatePad Pro – Gerekli EMUI sürümü (11.0.0.156)
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