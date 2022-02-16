Microsoft, Teams’e Son Güncellemeyle 3D Emojiler Ekliyor!

Microsoft, iş odaklı video konferans uygulaması Teams‘e 3D Fluent emojilerini ekleyerek platform için 1800‘den fazla mevcut emojiyi yeniliyor. Bu, Microsoft‘un geçen yıl hem Teams hem de Windows için 3D emojileri duyurmasından sonra geldi. Yeni emojiler, şu anda platformlar arasında Teams‘de genel önizlemede mevcuttur.

Microsoft, topluluk forumunda resmi bir blog gönderisi aracılığıyla Teams için 3D Fluent emojis güncellemesinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şirket, yenilenen 1800 emojinin “her gün kullandığımız emojilerin modern ve keyifli yeni bir versiyonunu getirdiğini” söyledi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Microsoft Teams‘deki yeni 3D Emojilere göz atabilirsiniz.

Microsoft Teams mühendislik ekibinin bir üyesi olan Kaushal Mehta “Kullanıcılar, bazı yeni seçimlerle birlikte önceki Teams emojilerinin çoğunun yeni bir yorumunu görecekler! Tüm cilt tonu etkin emojilerin 6 cilt tonu seçeneğine sahip olmaya devam edeceğini yazdı.

3D Fluent emojileri Teams sohbetlerinde, kanallarında ve canlı toplantılarında kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca yeni emojilerle sohbetlerde, kanallarda ve video konferanslarda tepki verebilecek ve bazılarının benzersiz animasyonları da olacak.

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Şimdi yeni emojilere erişmek için Teams uygulamasının Ayarlar menüsüne gidin ve “Hakkında” bölümünden “Genel Önizleme”yi etkinleştirin. Ancak, BT yöneticilerinin, kullanıcıların 3D emojilere erişmesine izin vermek için önizleme özelliklerini etkinleştirmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Etkinleştirildiğinde, iOS, Android, Windows, macOS, Linux ve desteklenen web tarayıcılarında Teams‘de kullanılabilir olacaklar.

Hatırlamak gerekirse, Microsoft geçen yıl hem Windows hem de Teams için 3D Fluent emojilerini duyurdu. Şirket daha önce en son Windows 11 işletim sisteminin 3D emojileri almayacağını doğrulamış olsa da, yine onu ele geçireceği söylentileri var. Ayrıca ikonik “Clippy” karakterini Microsoft‘un Akıcı Tasarımını takip eden yeni emoji seti ile 3D bir tasarıma ekledi.