Microsoft, Teams’in ücretsiz ve kişisel sürümü için kullanıcıların bir araya gelmesine, bağlantı kurmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan Topluluklar’ı tanıttı.

Kullanıcılar bu gelişmiş topluluk deneyimi ile aşağıdakileri yapabilecekler:

Grup üyelerine kolayca mesaj gönderme.

Etkinlikleri düzenleme ve herkesin görüntüleyebilmesi için topluluk takviminde yayınlama.

Grup etkinlikleriyle ilgili belgeleri paylaşma ve kaydetme.

Görselleri, videoları, etkinlikleri ve bağlantıları kolayca bulmak için içeriği filtreleme.

Topluluklar birçok yönden gruplara benzer, ancak önemli bir farkları vardır: üyeler herkesin erişebileceği paylaşılan bir takvimde etkinlikler oluşturabilir ve yönetebilir. Bir etkinlik çevrimiçi, yüz yüze veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak düzenlenebilir ve katılımcılara sanal olarak katılma veya basılı yol tarifi alma seçeneği sunulur. Topluluğun etkinliklere katılımı izlenerek gelecekteki hazırlıklar kolaylaştırılabilir.

Ayrıca bkz: Apple Çocuk İstismarını Tespit Etmek İçin Tasarlanan iCloud Tarayıcısının Fişini Çekti!

Teams topluluklara büyük önem veriyor ve hatta Microsoft, topluluklarını platformlara taşımak için birkaç önemli dernekle işbirliği yapıyor. Bunlar arasında USA Hockey, Indian Institute of Technology, Madras (IIT Madras), 500.000’den fazla üyesi olan American Youth Soccer Association, AISECT ve birkaç kuruluş daha yer alıyor.

Microsoft, topluluk etkinliklerinin düzenlenmesini daha da kolaylaştırmak için gönüllüleri yönetmeye ve etkinlik planlamaya yönelik çevrimiçi bir araç olan SignUpGenius ile işbirliği yapıyor. Şirket açıklamasında bu aracın 2023 yılında kullanıma sunulacağını belirtti.

İçindekiler Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

Teams’deki Topluluklar artık Microsoft Teams’in ücretsiz sürümünü kullanan tüm iOS ve Android müşterileri için kullanılabilir durumda ve yakında masaüstünde de kullanıma sunulacak.