Microsoft Teams önemli bir eşiği aştı

Microsoft Teams uygulaması görünüşe göre sadece iş için değil, eğitim için de oldukça popüler durumda. İşbirliği aracını kullanan öğrenci sayısı yüz milyonu aştı.

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Tahmin edileceği üzere mevcut salgın nedeniyle Microsoft Teams kullanan kişi sayısı hatırı sayılır derecede arttı. Bunda iş kullanıcılarının yanında yüz yüze eğitimin sekteye uğramasıyla gelen çevrimiçi eğitim uygulamasının payı büyük. 2019 eğitim yılının başlangıcında uygulamayı kullanan öğretmen ve öğrenci sayısı yedi milyon iken; bu rakam 2020 Eylül ayında 30 milyona ulaştı.

Buna ek olarak Microsoft firmasının eğitim sektörünü önemli bir piyasa potansiyeli olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Öyle ki geçen ay firma, Microsoft Eğitim ürünlerini öğrenci, öğretmen ve fakülte yöneticileri dahil iki yüz milyon kişinin kullandığını açıkladı. Aynı zamanda okul çağı çocuklarına hitap etmesi düşünülen bazı yeni ürünlerini de kullanıcıya sundu.

Her ne kadar Teams kullanıcıları bu denli artmış olsa da, firma başkan yardımcısı Eran Meggido, bir blog paylaşımında diğer firmaların da bu alanda gelişmeler yaptıklarını, dolayısıyla da Microsoft olarak kazanılanla yetinmeyip çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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Teknoloji üreticileri arasında okul hizmeti odaklı rekabet dünya çapında devam eden bir olgu. Öyle ki geleneksel eğitim yöntemi etkilenmeyen sadece birkaç bölge var. Bununla beraber Microsoft bazı bölgelerde bu alanda oldukça başarılı olmuş olsa da; kullanım kolaylığı sağlayan Google Chromebook cihazları da yazılım devine karşı önemli bir rakip oluşturuyor.