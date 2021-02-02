Uygulama
Microsoft Teams önemli bir eşiği aştı
Microsoft Teams uygulaması görünüşe göre sadece iş için değil, eğitim için de oldukça popüler durumda. İşbirliği aracını kullanan öğrenci sayısı yüz milyonu aştı.
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Tahmin edileceği üzere mevcut salgın nedeniyle Microsoft Teams kullanan kişi sayısı hatırı sayılır derecede arttı. Bunda iş kullanıcılarının yanında yüz yüze eğitimin sekteye uğramasıyla gelen çevrimiçi eğitim uygulamasının payı büyük. 2019 eğitim yılının başlangıcında uygulamayı kullanan öğretmen ve öğrenci sayısı yedi milyon iken; bu rakam 2020 Eylül ayında 30 milyona ulaştı.
Buna ek olarak Microsoft firmasının eğitim sektörünü önemli bir piyasa potansiyeli olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Öyle ki geçen ay firma, Microsoft Eğitim ürünlerini öğrenci, öğretmen ve fakülte yöneticileri dahil iki yüz milyon kişinin kullandığını açıkladı. Aynı zamanda okul çağı çocuklarına hitap etmesi düşünülen bazı yeni ürünlerini de kullanıcıya sundu.
Her ne kadar Teams kullanıcıları bu denli artmış olsa da, firma başkan yardımcısı Eran Meggido, bir blog paylaşımında diğer firmaların da bu alanda gelişmeler yaptıklarını, dolayısıyla da Microsoft olarak kazanılanla yetinmeyip çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
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Teknoloji üreticileri arasında okul hizmeti odaklı rekabet dünya çapında devam eden bir olgu. Öyle ki geleneksel eğitim yöntemi etkilenmeyen sadece birkaç bölge var. Bununla beraber Microsoft bazı bölgelerde bu alanda oldukça başarılı olmuş olsa da; kullanım kolaylığı sağlayan Google Chromebook cihazları da yazılım devine karşı önemli bir rakip oluşturuyor.
Samsung
Windows 10 Android uygulamaları artık birden fazla açabiliyor
Microsoft Telefon Eşlikçiniz uygulaması Samsung cihazınız olması durumunda tek bir Android uygulaması açmanıza imkan veriyordu. Şimdi ise kullanıcılar uygulamayı kullanılarak Windows 10 üzerinden birden fazla Android uygulaması açabiliyor olacaklar.
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Hatırlanacağı üzere 2020 Eylül ayında uygulamanın tek Android uygulaması çalıştırması için resmi destek gelmişti. Sonrasında ise Kasım ayında birden fazla uygulama açma özelliği deneme sürecine dahil olmuştu. Şimdi de bu işlev desteği, belli Samsung cihazlarına resmi olarak geliyor. Ancak bu durum Mayıs 2020 veya sonraki bir güncellemeye sahip Windows 10 sistemleri için geçerli. Bunun dışında Telefon Eşlikçiniz uygulamasının 1.20102.132 versiyonuna sahip olmak da gerekiyor. Desteklenen Samsung telefonlar listesine ise şirketin sitesinden Apps başlığı altında ulaşılabiliyor.
Bununla birlikte çoklu uygulama çalıştırmak için desteklenen Samsung telefonlarında; Android 11.0 işletim sistemine ve Windows Bağlantısı 1.20102.133.0 versiyonuna ihtiyaç duyuluyor. Son olarak da MS Power User tarafından belirtildiği üzere; Galaxy Store üzerindeki Windows Bağlantısı Hizmeti uygulamasının 2.1.05.2 versiyonu da gerekenler arasında yer alıyor. Yine her ne kadar bariz olsa da Telefon Eşlikçiniz için telefon ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olması gerektiğini hatırlatalım.
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Windows 10 Android uygulamaları açma işlevinin diğer markalara gelmesi şimdilik mümkün gözükmüyor
Windows 10 üzerinden Android uygulamaları çalıştırabilmek kullanıcılar için işlevsel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de bu son gelen birden fazla uygulama açabilme imkanı için önemli bir adım diyebiliriz. Ancak özelliğin diğer telefonlarda hala kullanılamaması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratabiliyor.
Microsoft tarafından geçen sene sonuna doğru alınan bilgilere göre yakın gelecekte bu durum değişmeyecek gibi. Çünkü bu tip bir özelliğin çalışabilmesi ciddi bir emek gerektiriyor. Fakat Microsoft firması Telefon Eşlikçiniz uygulamasını Samsung dışı cihazlara getirmek için çalıştığını da not düşüyor. Dolayısıyla eninde sonunda böyle bir gelişme görebiliriz.
Son olarak Telefon Eşlikçiniz uygulamasına gelecek başka bir yeniliğin daha yolda olduğunu bildirelim. Şu anda test aşamasında olan işlev, telefon sinyal seviyesi ve Wi-Fi bağlantı gücü bilgisine masaüstü bilgisayarınıza bakarak öğrenebilmenizi sağlıyor. Ancak işlev dediğimiz gibi şu anlık sadece birkaç kişiye test amaçlı olarak gönderilmiş durumda.
Güvenlik
Microsoft 365 önemli bir güvenlik desteği alıyor
Microsoft, Office için Application Guard eklentisinin tüm Microsoft 365 kullanıcıların kullanımına açık hale geldiğini açıkladı. Eklenti internet üzerinden indirilen ve virüs gibi kötü amaçlı yazılım içerebilen dosyalardan kullanıcıları korumaya odaklı.
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Office için Application Guard, güvenli olmayabilen yerlerden indirilen dosyaları kum havuzu denilen ayrı alanlarda açıyor. Böylelikle dosyaların kullanıcı sistemindeki kaynaklara erişimini engelliyor. Donanım tabanlı olarak anılan bu gösterim türü, ayrı bir alan kullanması dolayısıyla o alanda açılan bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlarını kullanıcı sistemine ulaştırmıyor.
Bununla birlikte kullanıcıların güvenilmeyen kaynaklarda karşılaştıkları dosyalarda kötü amaçlı yazılım olmaması halinde; cihaz ve bilgilerini tehlikeye atma endişesi olmadan onlar üzerinde çalışmaya devam edebiliyorlar.
Özellikle Microsoft 365 kullanıcılarını korumasının yanında Office için Application Guard, şirketin tehdit zekası programını; dolayısıyla da tehlike tespiti ve kullanıcı koruması kapasitesini de geliştirmiş oluyor.
Kullanıcıların tanıyacağı Korumalı Görünüm ile karşılaştıracak olursak; bu görünüm sadece içerikleri okumaya izin veren ve düzenleme seçeneği sunan bir sistem. Application Guard ise buna karşın dosyaları ayrı bir alan içerisinde açıyor. Bununla beraber de kullanıcıya kısıtlanmış bir düzenleme ve yazdırma izni veriyor. Bunların hepsini de sistemi riske atmadan yapıyor.
Dolayısıyla toparlayacak olursak yeni sistem, kullanıcıların bu dosyaları Microsoft’un Hyper-V tabanlı alanları dışında açmak zorunda olmadan onları okuma, yazdırma hatta kaydetme gibi özellikleri sunarak güvenlik alanında işleri bir adım daha ileri götürmüş oluyor diyebiliriz.
Güncelleme
Whatsapp Web için artık biyometrik doğrulama gerekecek
Yeni gelen güncellemeyle Whatsapp Web gibi uygulamalara bilgisayar veya internet üzerinden erişmek istenmesi durumunda; artık biyometrik bilgi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılması gerekecek.
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Bu hamleyle birlikte kullanıcının izni veya bilgisi olmadan başka birisinin hesaplarına bağlanma ihtimalinin azaltılması planlanıyor. Böylelikle Facebook firmasının alt uygulaması, uygulamalarına bir güvenlik seti daha çekmiş olmayı amaçlıyor.
Yani bundan böyle kullanılan akıllı telefonların yüz veya parmak izi tanıma kilidi açık olması durumunda; WhatsApp masaüstü veya web uygulaması, bu doğrulama sürecini kullanmanızı isteyecek. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra ise telefonla yine bir QR kodu taratması yapılması gerekecek. Yeni biyometrik doğrulama özelliği varsayılan aktif olarak geliyor. Hesaplara bağlanırken bu özelliği atlamanın tek yolu ise; yüz veya parmak izi tanıma özelliğini tamamen kapatmak.
Facebook ile bilgi paylaşacağı yeni güvenlik politikasını yakın zamanda hayata geçirecek olan WhatsApp; kişilerin biyometrik bilgilerine erişmeyeceğini ve doğrulama sürecini telefonun işletim sistemi üzerinden yapacağını belirtiyor.
WhatsApp firması bu güvenlik eklentisinin yanı sıra, birisinin web veya bilgisayar üzerinden hesaba girmesi durumunda telefonlara bildirim gönderme gibi farklı işlevleri de uygulamalarına ekleyerek telefon dışı uygulamalarındaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor gibi. Aynı zamanda yakın zamanda yaptıkları tanıtımda firmanın Mac, Windows ve Web uygulamalarının işlevselliklerini artıracaklarını söylediklerini de hatırlatmakta fayda var.
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