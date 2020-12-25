Güncelleme
Microsoft Teams beklenen özelliği alıyor
Microsoft Teams için yeni güncellemeler gelmeye devam ederken, yakın zamanda beklenen bir özelliğin daha uygulamaya geleceği bildirildi.
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Microsoft Office 365 yol haritasının bir parçası olarak kullanıcılara duyurulduğuna göre, yakın zamanda uygulamaya Geçmiş menüsünü ekleyecek bir güncelleme gelecek. Özellik, uygulama içerisinde yakın bir süre içerisinde ziyaret edilmiş kısımlar arasında hızlıca geçiş yapmak isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek gibi.
Office 365 yol haritasında yer alan açıklamaya göre; Teams masaüstü versiyonu için getirilecek Geçmiş menüsü yakın zamanda bulunduğunuz sayfaları görmeye izin verecek. Böylelikle önemli olabilecek sekmelere geçiş de hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış olacak. Ayrıca bu işleve klavye üzerinden bir kısa yol tuşuyla da ulaşılabilecek.
Teams masaüstü için Geçmiş menüsü şu anda hala geliştirilme aşamasında. Ancak öngörülenlere göre 2021 yılının Şubat ayında kullanıcıyla buluşturulacak olan özellik, çıkışını bir bölgeye özel değil, dünya genelinde yapacak.
Özellikle bu yıl salgınla beraber büyük bir ilgi gören sektörün içinde olan Teams için Microsoft uzun süredir iyileştirmelerle uğraşıyor. Her ne kadar bu ve benzeri mevcut dijital uygulamalar bu salgında oldukça yarar sağlamış olsalar da, uygulamaların eksiklerinin de bu şekilde giderilmesi oldukça güzel. Gelecek olan bu Geçmiş sekmesi de Teams uygulamasını başta sıkça kullanan insanlar için daha işlevli bir hale getirecek gibi duruyor.
Microsoft’un Teams için üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda açıkladığı diğer geliştirmelerin içinde ise Geniş Galeri görünümü, yirmi dört saat video konuşma süresi ve mobil uygulamasının işlevselliğine eklenen özellikler göze çarpıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X2, Aralık 2020 güvenlik güncellemesini alıyor!
Realme, yakın zamanda çıkardığı akıllı telefonlar ile bir Oppo alt markası olmaktan çok piyasadaki önemli markalardan biri haline geldi. Markanın günümüzde uygun fiyatlı fakat güçlü özelliklere sahip telefonları, kullanıcılar tarafından çokça tercih ediliyor. Şirketin telefonları piyasaya sürdükten sonraki temel hedefi ise cihazları sürekli güncel tutmaya çalışması. Realme X2, bu hedef dahilinde pek çok güncelleme aldı. Şimdi ise cihazın Aralık 2020 güncellemesi kullanıcılar tarafından yüklenebilir durumda.
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Realme X2, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Realme X2, RMX1991_11_C.25 sürüm numarasını taşıyan yeni bir güncelleme aldı. Sürüm numarasında “11” bulunsa da bu Android 10 tabanlı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Android 11 sürümü şimdilik sadece Realme 7 Pro ve X50 Pro modellerinde kullanılabilir durumda. Realme X2‘ye gelen yeni güncelleme ise bazı yeni özellikler, kamera geliştirmeleri ve Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor. Bu yeni güncelleme, Çin üzerinden dağıtılmaya başlandı ve yakın zaman içerisinde tüm küresel birimlere dağıtılmış olacak.
Realme X2‘nin yeni güncellemesi, Bluetooth, parmak izi ve yüz tanıma ile ilgili çeşitli hataları gideriyor. Ayrıca HDR videolarla ilgili bazı sorunları da düzeltiyor. Kişi ayrıntıları arayüzüne Bluetooth kulaklıkla yanıt simgesi ve QR kodu paylaşımı da güncelleme ile gelen yenilikler arasında. Bunların haricinde Aralık 2020 güvenlik yaması ile sistem kararlılığı ve güvenliği arttırıldı. Cihazın gelecek güncellemede Android 11‘i alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?
Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.
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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin
- Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın
- Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin
- Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın
Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.
Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.
Güncelleme
Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi
Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.
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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.
Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi
Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.
Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:
- Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.
- Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.
- “Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.
Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.
Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.
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