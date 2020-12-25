Microsoft Teams beklenen özelliği alıyor

Microsoft Teams için yeni güncellemeler gelmeye devam ederken, yakın zamanda beklenen bir özelliğin daha uygulamaya geleceği bildirildi.

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Microsoft Office 365 yol haritasının bir parçası olarak kullanıcılara duyurulduğuna göre, yakın zamanda uygulamaya Geçmiş menüsünü ekleyecek bir güncelleme gelecek. Özellik, uygulama içerisinde yakın bir süre içerisinde ziyaret edilmiş kısımlar arasında hızlıca geçiş yapmak isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek gibi.

Office 365 yol haritasında yer alan açıklamaya göre; Teams masaüstü versiyonu için getirilecek Geçmiş menüsü yakın zamanda bulunduğunuz sayfaları görmeye izin verecek. Böylelikle önemli olabilecek sekmelere geçiş de hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış olacak. Ayrıca bu işleve klavye üzerinden bir kısa yol tuşuyla da ulaşılabilecek.

Teams masaüstü için Geçmiş menüsü şu anda hala geliştirilme aşamasında. Ancak öngörülenlere göre 2021 yılının Şubat ayında kullanıcıyla buluşturulacak olan özellik, çıkışını bir bölgeye özel değil, dünya genelinde yapacak.

Özellikle bu yıl salgınla beraber büyük bir ilgi gören sektörün içinde olan Teams için Microsoft uzun süredir iyileştirmelerle uğraşıyor. Her ne kadar bu ve benzeri mevcut dijital uygulamalar bu salgında oldukça yarar sağlamış olsalar da, uygulamaların eksiklerinin de bu şekilde giderilmesi oldukça güzel. Gelecek olan bu Geçmiş sekmesi de Teams uygulamasını başta sıkça kullanan insanlar için daha işlevli bir hale getirecek gibi duruyor.

Microsoft’un Teams için üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda açıkladığı diğer geliştirmelerin içinde ise Geniş Galeri görünümü, yirmi dört saat video konuşma süresi ve mobil uygulamasının işlevselliğine eklenen özellikler göze çarpıyor.