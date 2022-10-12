Microsoft, Surface Studio 2’nin daha güçlü donanıma ve çeşitli küçük değişikliklere sahip yenilenmiş bir versiyonu olan Surface Studio 2+’ı duyurdu.

Surface Studio 2+, Microsoft’un 2016’nın sonlarında tanıttığı formülü devam ettiriyor. Şirket, bilgisayarı devasa bir çizim tabletine dönüştürmenizi sağlayan “Zero Gravity” menteşeye sahip 28 inçlik hepsi bir arada bir cihazdır. Surface Studio 2+ görsel olarak selefiyle aynıdır ve yeni özellikler barındırıyor.

Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5’in sayısız varyantından farklı olarak Surface Studio 2+, Intel Core i7-11370H işlemci, Nvidia RTX 3060 grafik kartı, 32GB DDR4 RAM ve 1TB katı hal sürücüsü ile beraber geliyor. Diğer iyileştirmeler arasında Wi-Fi 6 desteği (Wi-Fi 6E yok), Bluetooth 5.1, üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve yeniden tasarlanmış kutudan çıkan aksesuarlar yer alıyor.

Bilgisayar ayrıca orijinal Surface Dial ve Microsoft’un son Surface Pro tabletlerinde terk ettiği ekran üstü moduyla da uyumludur. Bu aynı zamanda Surface Studio 2+’nın Surface Slip Pen 2’yi desteklemediği ve Surface Pro 9 veya Surface Laptop Studio gibi yüksek yenileme hızına sahip olmadığı anlamına geliyor.

Surface Studio 2+ teknik özellikleri

Ekran: 28″ PixelSense Ekran, 4500 x 3000 (192 PPI), Otomatik Renk Yönetimi, sRGB ve Canlı, DCI-P3, Bireysel Renk Kalibrasyonu, Dolby Vision, Gorilla Glass 3

İşlemci: 11. Nesil Intel Core i7-11370H

Grafik: 6GB VRAM ile Nvidia RTX 3060

Ram: 32GB DDR4

Depolama: 1TB SSD

Güvenlik: TPM 2.0, Windows Hello

Ağ: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Kamera: Windows Hello Destekli 1080p FullHD kamera

Ses: Dolby Atmos özellikli Stereo 2.1 hoparlörler, Çift uzak alan stüdyo mikrofonu

Bağlantı Noktaları: 3x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.1, 3,5 mm ses girişi, Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası

Fiyat: 4,499 Dolar