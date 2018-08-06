Microsoft Surface Go ön siparişte

Microsoft Surface Go ön siparişte

6 Ağustos, 2018 Dizüstü Bilgisayar, HABER 0 yorumlar

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Microsoft Surface Go,  uygun fiyatlı Windows 10 tablet, artık Microsoft Store , Amazon gibi çevrimiçi mağazalardan ön siparişe açıldı.

Microsoft Surface GoModeller ve fiyatlar

Surface Go modelinin şu anda online olarak ön sipariş verebileceğiniz iki sürümü var.  64GB depolama alanı, 4GB RAM ve Intel 4415Y CPU ile 399 Dolar ayrıca yine aynı işlemci ile 8 GB RAM  128 GB depolama alanına sahip olan Microsoft Surface Go modeli ise 549,99 Dolar.

Her iki versiyon da Wi-Fi bağlantısı ile geliyor. LTE mobil veri bağlantısı olan modeller bu yıl içinde bekleniyor.

Microsoft Surface Go Satış hangi ülkelerde başlayacak

Surface Go şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Polonya, İtalya’da ön sipariş için kullanılabilir durumda.

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