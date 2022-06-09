Microsoft, HDD biçimini kalıcı olarak ortadan kaldırmaya çalışacak ve bilgisayar üreticilerini daha hızlı ve daha verimli olan SSD sürücülerini tercih etmeye zorlayacaktır. 2023‘ten itibaren Windows 11’de satılan tüm bilgisayarlar geleneksel sabit diski terk edecek.

Trendfocus‘tan bir analist raporuna göre Microsoft’un bilgisayar üreticilerini (OEM’ler) daha hızlı, dayanıklı ve verimli olan SSD lehine bu eski formatı terk etmeye zorladığını iddia ediyor.

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Analiste göre, üreticiler 2023’ten itibaren Windows 11 ile donatılmış bilgisayarlarına artık HDD koyamayacaklar. Ancak, Microsoft’un böyle bir şey istediğini gösteren herhangi bir detay yok.

SSD, 2023’te PC’lerde zorunlu hale gelebilir

Gerçekten de Microsoft’un Windows 11 PC’ler için donanım gereksinimleri kesinlikle SSD kullanımını gerektirmez. OEM’ler, işletim sistemini formattan bağımsız olarak göndermek istiyorlarsa, bilgisayarlarında en az 64 GB depolama alanı içermelidir. SSD, yalnızca DirectStorage’ın (video oyunlarına ayrılmış özellik) kullanımı ve Android uygulamalarını yüklemek için gereklidir.

2022’de piyasadaki hemen hemen tüm PC’ler (sabit veya taşınabilir), en azından ana disk olarak bir SSD ile donatılmıştır. Bugün ilk disk olarak bir HDD’ye sahip olmak düşünülemez. Yavaş, gürültülü ve veri aktarımı açısından verimsiz olan bu format yavaş yavaş yerini daha kompakt olma avantajına da sahip olan SSD’ye bırakmıştır.

Ancak bazı üreticiler, özellikle oyun sektöründe, HDD’leri çok basit bir nedenden dolayı ikincil sürücü olarak kullanmaya devam ediyor bunun sebebi ise düşük maliyetli olması. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.