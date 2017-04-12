Microsoft Sonunda Windows Vista’ya Elveda Diyor

Microsoft yaklaşık10 yıl önce kullanıma sunulmuş olan Windows Vista’ya elveda demeye hazırlanıyor ve işletim sistemine bugün destek kesiliyor.

Microsoft bu işletim sistemine artık yeni bür güncelleme getirmeyecek. Yani kullanıcıların güveli bir bilgisayar deneyimine devam etmesi için Windows’un daha yeni bir versiyonuna geçmesi gerekiyor. Sektöre müthiş eleştiriler ile gelen ve o eleştirileri sonuna kadar hak eden bir işletim sistemi için bir çağ kapanıyor.

Longhorn kod adıyla hayatımıza giren Windows Visa yeni dosya sistemi ve arayüzü ile kullanıcı deneyimine devrim getirecekti. Ancak Longhorn’un geliştirme aşaması kontrolden çıktı ve şirket planlarına yeni baştan başlayarak işletim sistemini daha geliştirme aşamasının ortasındayken piyasaya sürdü. Visa ile beraber gelen Windows Future Storage (WinFS) ise Vista ile beraber pek konuşulmadı.

WinFS doğal olarak rafa kaldırıldı. WinFS ile şirket Windows dosya sistemini arama yapabilen ve sistem tarafından kolay bir şekilde adreslenebilen büyük bir veri havuzuna çevirmek istiyordu. Vista için bu büyük görev başarısız oldu. ve WinFS, SQL Server hizmetinin bazı yerlerine entegre edildi.