Mart ayında Microsoft, ülkenin Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’daki ürünlerinin tüm haber satışlarını durdurduğunu duyurdu. Bu, şirketin artık Rusya’daki yeni müşterilere Xbox konsolları, Windows, Microsoft 365 veya Azure satmayacağı anlamına geliyordu. Bu hamle, Microsoft’un Russia Today (RT) ve Sputnik gibi devlet destekli medya kuruluşlarını Microsoft Store‘dan yasaklayarak, içeriklerinin Bing’deki görünürlüğünü azaltarak ve diğer şeylerin yanı sıra bunları Microsoft’un reklam ağından engellediğini izledi.

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Bugün Redmond teknoloji devi, 400’den fazla çalışanın etkilendiği Rusya’daki operasyonlarını önemli ölçüde küçülttüğünü duyurdu. Microsoft, Bloomberg‘e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ekonomik görünümdeki değişikliklerin ve Rusya’daki işimiz üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, Rusya’daki operasyonlarımızı önemli ölçüde küçültme kararı aldık. Yeni satışların askıya alınması yürürlükteyken, Rus müşterilerle mevcut sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu zor dönemde onlara saygılı davranılmasını ve tam desteğimizi almasını sağlamak için etkilenen çalışanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Microsoft’un Mart ayında Rusya’da yeni hizmet ve ürün satışlarını zaten durdurduğu göz önüne alındığında, şirketin ülkedeki operasyonlarını personel sayısı açısından da küçültmesi doğal ancak etkilenen çalışanlar için talihsiz bir durum. Mevcut sözleşme yükümlülükleri yerine getirilecek olsa da, firmanın siyasi ve ekonomik istikrar sağlanana kadar Rusya’daki çabalarına yatırım yapmak istemediği açık.