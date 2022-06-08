International Business Machines Corporation (IBM), Reuters’e Rusya’daki faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirket, ülkede çalışan çalışanları şimdiden işten çıkarmaya başladı ve geçen hafta IBM, Rus çalışanlarını karar konusunda uyarmak için bir not bile gönderdi.

Şirket, Ukrayna’da büyümeye devam eden savaş nedeniyle ülkedeki faaliyetlerine son vermeyi tercih etti. IBM, Başkan Vladimir Putin’in kararlarının ardından Rusya’dan çekilmeye karar veren diğer birçok şirketin yoluna katılmayı seçti.

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Şirketin CEO’su Arvind Krishna “Rusya’daki meslektaşlarımız, kendi kusurları olmaksızın, aylarca süren stres ve belirsizliğe göğüs gerdiler… IBM’in onları desteklemeye devam edeceğinden ve geçişlerini mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde desteklemek ve gerçekleştirmek için tüm makul adımları atacağından emin olmak istiyorum.” dedi.

CEO’ya göre sorun, savaşın tırmanmaya devam etmesi ve bu senaryonun uzun vadeli sonuçları hakkında belirsizlik yaratması. Bu nedenle ülkeyi tamamen terk etme kararı alındı.

Savaşın başlamasından sonra, Putin’in Ukrayna’yı yok etmeye devam etmesini engellemek için binlerce yaptırım Rusya’yı vurdu. Krishna’nın açıkladığı gibi, yaptırımlar finansal bir sorun haline geldi ve şirket çalışanların maaşlarını ödemeye devam edemedi. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.