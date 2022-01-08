Microsoft’un dahili verilerine ve Comscore’a göre Microsoft reklamları, dünya çapında 1 milyardan fazla kişiye ulaşıyor. Bu reklamlar, Outlook.com, AOL, Yahoo, Microsoft News ve diğer bazı içeriklerde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son zamanlarda MSN News’in artık CNN’den daha popüler olduğu ve yakında BBC.com’u geçebileceğine dair haberler mevcut.

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Microsoft Reklamları, nasıl bu kadar büyük bir kitleye ulaştı?

Teknolojik bir ürün kullanılmaya başlandığında genellikle o ürünün içeriğinde herhangi bir Microsoft uygulaması da dahil olarak geliyor. 2021’in üçüncü çeyreğindeki GlobalWebIndex ABD verilerine göre kişilerin %64’ü Microsoft reklam içeriğine erişiyor. Bunun en önemli nedeni ise cihazlar ve uygulamalardaki çakışan kullanıcılar. Ayrıca bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu Windows işletim sistemini kullanıyor. Bu da yine Microsoft reklamlarının görüntülenmesini önemli ölçüde arttırıyor. Microsoft Advertising, kitlesinin çok değerli olduğunu iddia ediyor. Raporlara göre reklam gösterilen kullanıcıların %57’si 16-44 yaş aralığında. Ayrıca bu kullanıcıların %51’i üniversite mezunu.

Microsoft’un paylaştığı verilere göre mevcut kitlenin %21’i girişimci veya iş kurmaya çalışıyor. Buna ek olarak kullanıcıların %61’inin yeni bir teknolojiyi erken benimseme ihtimali yüksek ve %19’u dizüstü bilgisayar almayı planlıyor. Microsoft, 2021’de arama reklam gelirlerini 788 milyon dolar yani %10 arttırarak 8.528 milyar dolara çıkardı. Bununla birlikte reklam gelirleri, Microsoft’un toplam gelirinin yalnızca %5’ini oluşturuyor. Microsoft Advertising, şirketin gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlasa da firma bu gelirleri daha da arttırmayı hedefliyor. Windows 10 ve Windows 11 sürümlerinde “Haberler ve İlgi Alanları” gibi aniden açılan uygulamalar da bu hedefin bir parçası olabilir.

Microsoft, kendi işlemcisi üzerinde çalışmalara başladı!

Bazı kaynaklara göre Microsoft, yeni bir çip ile kendi sistemini kurmayı hedefliyor. Kaynaklar, şirketin geçtiğimiz günlerde paylaştığı son ilanın bunu doğruladığını belirtiyor. İlana göre şirket, “SoC’ler için Baş Tasarımcı” pozisyonunda birini arıyor. Mevcut ilanda aranan kişinin niteliklerinin yanı sıra iş tanımı da net bir şekilde yer alıyor. Bu ilana rağmen Microsoft, henüz resmi bir duyuru ile kendi işlemcisini geliştirdiğini paylaşmadı. Bununla birlikte haberler doğruysa ve paylaşılan ilanda yanlışlık yoksa bu adım şirkete büyük bir başarı olarak dönebilir. Apple’ın uzun zamandır geliştirdiği iPhone ve iPad işlemcileri, firmanın büyümesindeki en büyük etkenlerden biri. Microsoft da aynı yolu izleyerek uzun vadede büyük bir adım atacak gibi gözüküyor. Tahminlere göre şirket bu işlemcileri, Microsoft Surface serisi laptoplarda kullanmaya başlayacak.