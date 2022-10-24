Microsoft, duyurulmamış birkaç Intel İşlemcilerin Listesini yanlışlıkla listeledi. Şirketin Windows 11 22H2 destek sayfası, K olmayan varyantlar ve düşük tdp’li T serisi CPU’lar dahil olmak üzere çeşitli 13. nesil masaüstü işlemcileri listeliyor.

İlgili kaynak VideoCardz, Microsoft’un Windows 11 22H2 ile uyumlu Intel CPU’lar listesinde toplam 22 Raptor Lake masaüstü işlemcisini listelediğini belirtti. Bunlardan altısı bugüne kadar duyurulmuş ve piyasaya sürülmüştür. Böylece listede, gelişi henüz Intel tarafından onaylanmamış 16 masaüstü işlemci listeleniyor.

Bunların arasında teknoloji devi, henüz piyasaya sürülmemiş olan 13. nesil Core i3 işlemcileri listeledi. Microsoft ayrıca Core i5, Core i7 ve Core i9 serilerindeki hız aşırtılamayan K olmayan yongaların yanı sıra tipik olarak 35W tdp’ye sahip T sonekli işlemcilerden de bahsetmektedir. Ancak Microsoft, çiplerin herhangi bir somut özelliğinden bahsetmiyor.

Ayrıca bkz: Araştırmacılar Konum Tespiti Yapmak İçin Starlink Uydularını Kullanıyor!

Intel ilk 13. nesil CPU’larını Eylül ayı sonunda duyurdu ve geçen hafta piyasaya sürdü. Şirket şimdilik sadece Core i5-13600K, Core i7-13700K ve Core i9-13900K’yı ve entegre gpu’suz KF varyantlarını piyasaya sürdü. Diğer masaüstü işlemcileri henüz duyurulmadı. Ancak VideoCardz, bu işlemcilerden daha önce Gigabyte’tan sızan bilgilerde bahsedildiğini yazıyor. Intel’in yeni CPU’ları resmi olarak ne zaman tanıtacağı veya piyasaya süreceği bilinmiyor. Intel, Ocak ayında CES’te K ve T olmayan mevcut nesil işlemcileri tanıtmıştı.