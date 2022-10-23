Teksas Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar Starlink uydularını kullanarak Dünya üzerinde konum belirlemenin bir yolunu buldular. Bunu da Starlink uyduları ile yer istasyonları arasındaki sinyalleri analiz ederek başardılar.

Profesör Todd Humphrey ve ekibi araştırmalarının sonuçlarını bir makalede paylaştı. Bu raporda, Starlink uyduları ile yer istasyonları arasındaki bağlantıyı nasıl analiz ettiklerini ve uydular tarafından Dünya’daki Starlink baz istasyonlarına gönderilen geri dönen senkronizasyon sinyallerini nasıl aradıklarını açıklıyorlar. Humphrey’e göre bu sinyaller uyduların ve yer istasyonlarının bağlantıda kalması için gerekli ve Starlink örneğinde her milisaniyede dört kez gönderiliyor.

Araştırmacılar bu sinyaller aracılığıyla Starlink uydularının yörüngedeki hem konumunu hem de hızını belirleyebildiler. Humphrey ve ekibi, uyduların konum verilerini ve senkronizasyon sinyallerini kullanarak Starlink yer istasyonunun konumunu yaklaşık 30 metreye kadar belirleyebileceklerine inanıyor.

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Araştırmacılar, SpaceX’in gelecekte senkronizasyon sinyallerine konum verilerini eklemeye karar vermesi halinde, konum tespitinin daha da doğru olabileceğini söylüyor. 2020 yılında, araştırmacılar ve SpaceX arasında bir işbirliği ortaya çıkması muhtemel görünüyordu, ancak daha sonra ceo Elon Musk tarafından yasaklandı çünkü şirketin dikkat dağınıklığını göze alamayacağını söyledi.

MIT Technology Review’a göre Humphrey ve ekibinin Starlink sistemi aracılığıyla Dünya’da konum belirleme araştırması yapması tesadüfi değil. Sonuçta araştırma, geliştirdiği GPS teknolojisi için bir yedekleme sistemi aradığı bildirilen ABD ordusu tarafından desteklendi.

Bu arada, araştırmacılar Starlink uyduları aracılığıyla Dünya üzerinde konum belirlemeyi ilk kez başarmış değiller. Eylül 2021’de Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Starlink yer istasyonunun yerini tespit etmek için benzer bir yol geliştirdiler. O zamanlar, konumu yaklaşık sekiz metreye kadar hesaplamak mümkündü.