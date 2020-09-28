Microsoft, oyun konsolu üretimini sonlandırmayı düşünmüyor!

Google, Haritalar uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için, Android Auto benzeri bir arayüz getirmeye hazırlanıyor. Sürücünün sürüş esnasında daha kolay komutlar verebilmesi adına Google Asistan desteği de arttırılıyor.

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Daha basit arayüz, daha erişilebilir uygulamalar

XDA Developers tarafından paylaşılan bir haberle ortaya çıkan arayüz değişikliği, sürücülerin uygulamayı kullanımını bir hayli kolaylaştıracak. XDA’de paylaşılan görselle beraber Google’ın Android Auto benzeri bir arayüz anlayışıyla Haritalar uygulamasını yeniden ele aldığını gösteriyor. Sürüş esnasında en çok kullanılan Spotify, Google Podcastler ve benzeri müzik servisleriyle mesajlar ve aramalara yönlendirilen tuşlar, daha kolay erişim adına büyütülmüş şekilde öne çıkarılıyor. Ana ekran düğmesine basıldığında ise daha basit ve sadeleştirilmiş bir arayüzle temel uygulamalarınıza erişebiliyorsunuz. Ayrıca daha kola erişilebilecek olan Google Asistan ile sesli komut vermek de kolaylaştırılıyor.

Google Haritalar, Covid-19 katmanı ile virüs yoğunluğunu gösterecek

Yeni gelecek olan güncelleme sadece arayüz iyileştirmesi barındırmayacak. Haritalar uygulamasına eklenen ‘Covid-19’ katmanı sayesinde kullanıcılar gittikleri yer ya da güzergahları üzerindeki virüs yoğunluğunu ve risk oranını canlı olarak takip edebilecekler. Ancak bu özellik şu an için kısıtlı bir bölgede kullanıma sunulmuş durumda. Gelecek olan güncellemelerle beraber Google’ın bu özelliği dünyada daha geniş alanda kullanıma sunması öngörülüyor.

Yeni geliştirmelerin duyurulmasının üzerinden bir hayli zaman geçse de çoğu kullanıcı için arayüz kullanıma sunulmamıştı. Son gelen haberlere göre uygulama güncellemesine gerek kalmadan sunucu bazında test edilen geliştirmeler Amerika Birleşik Devletleri’nde kısıtlı sayıdaki kullanıcıya sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde bu kullanıcıların artması ve daha çok kişinin bu geliştirmeleri alması bekleniyor.