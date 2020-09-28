Huawei Mate X2 yeni patent listesinde yer aldı!

Huawei Mate X2′ nin çıkış tarihine henüz oldukça zaman var ancak yeni alınan patent sayesinde model numarası ve tasarım şekli ortaya çıkmış olabilir.

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Huawei Mate X2 nasıl gözükecek?

Görünüşe göre Huawei Mate X2 yakın zamanda gelmeyecek ancak bu Huawei‘nin cihaz üzerinde çalışmaya devam etmediği anlamına gelmiyor. Bunun için en yeni kanıtlardan biri de Huawei’in CNIPA’ya (Çin Patent Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunması ve model numarasıyla ilgili açıklamalar yapması oldu.

Yeni patent bize, daha önce görülen Mate X‘ e nazaran içe doğru katlanan bir tasarım ve delikli bir kesim ile düz boyutlandırılmış dış ekrana sahip daha rafine bir versiyonunu gösteriyor. Cihaz ayrıca dikdörtgen bir kesik içine yerleştirilmiş beş arka kamera ile birlikte geliyor. En üstteki sensör bize muhtemel dikdörtgen şekle sahip bir periskop modülünü işaret ediyor.

Son söylentilere göre Mate X2, çentiksiz 8.03 inç ana ekrana ve 4.5 inç harici panele sahip olacak. Genel tasarım yan tarafa gömülmüş parmak izi tarayıcısına kadar Samsung Galaxy Z Fold 2′ yi oldukça andırıyor.

Burada Mate X2‘nin avantaja sahip olabileceği alan patentin gösterdiği gibi menteşe bölümünde, düz kapatıldığında herhangi bir açıklık kalmıyor. Fakat yine de bu sadece bir patent, bu yüzden piyasaya çıktığında tamamen farklı olabilir. Ayrıca Mate X2’ nin TET-AN00 model numarasına sahip olacağı ve Teton kod adı Çinli sızıntı kaynağı DigitalChatStation tarafından açıklanmıştı.