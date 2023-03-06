Apple geçen yıl Globestar ile iPhone’lar için uydu teknolojisini başlattı ve şimdi Qualcomm ve MediaTek‘in Android telefonları bu teknolojiyle güçlendirmeye hazır olduğunu gördük. Ayrıca Qualcomm, hem üst düzey hem de orta sınıf yonga setlerinde kullanılabilecek Snapdragon Satellite özelliğini tanıttı. Benzer şekilde MediaTek de bu teknolojiyi daha ucuz cihazlara getirmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023 (MWC 2023) sırasında, büyük telefon üreticileri telefonlarında uydu bağlantısı özelliğine sahip olmak için bu yonga seti devleriyle anlaştı ve yakında Android akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. İşte Snapdragon Satellite özelliğini ve diğer uyumlu teknolojileri kullanacağı onaylanan markaların bir listesi.

Uydu Tabanlı Bağlantı Nedir?

Uydu tabanlı iletişim, diğer telekomünikasyon ağlarının mevcut olmadığı uzak veya kırsal bölgelerde veri gönderip alabilir. Qualcomm bu yılın başlarında çiplerine bu özellikleri eklediğini duyurmuştu.

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2023’te Hangi Telefonlar Uydu Teknolojisine Sahip Olacak?

Qualcomm, telefonları için uydu özelliklerini kullanacak iş ortaklarının listesini paylaştı.

Honor

Lenovo

Nothing

OPPO

Vivo

Xiaomi

Bu markaların telefonları 2023’ün ikinci yarısında bu özelliğe sahip olacak ancak hizmet muhtemelen ABD ve Avrupa gibi pazarlarla sınırlı kalacak. MediaTek’e gelince, uydu mesajlaşmasını her iki yönde de sunacak. MediaTek, akıllı telefonlar için yonga setine 3GPP Karasal Olmayan Ağ (NTN) getiriyor.

Ancak şirket bu teknolojinin potansiyelini akıllı telefonların ötesinde gördüğünü ve arabalarda da kullanabileceğini belirtti. Yonga üreticisi teknolojisini Bullit gibi markalar aracılığıyla sergiledi ve Motorola da bu teknolojiye kaydolacak. Samsung bu teknolojiyi Galaxy S23 serisinde zaten sunmuştu ve Google’ın da bu yılın sonlarına doğru Pixel 8 serisinde kullanmasını bekleniyor.