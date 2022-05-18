OPPO, Canalys verilerine göre orta ve üst düzey pazarlarda istikrarlı büyümesini sürdürerek 2022’nin ilk çeyreğinde dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası konumunu korudu.

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Yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarının global olarak küçülmesine rağmen, ürün inovasyonları ve devam eden Ar-Ge yatırımlarıyla OPPO, Batı Avrupa’da ve diğer gelişmekte olan pazarlarda istikrarlı büyümesini sürdürüyor. OPPO, önceki çeyrekte, şirketin kendi tasarımı ilk NPU’su olan MariSilicon X ile donatılmış son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisini piyasaya sunmuştu. OPPO ayrıca Mobil Dünya Kongresi 2022’de pil ömrünü iki katına çıkaran 150W SUPERVOOC hızlı şarjı, 9 dakikada 4500mAh pili şarj eden 240W SUPERVOOC hızlı şarjı ve 5G’yi hızlı bir Wi-Fi’a dönüştüren OPPO 5G CPE T2 gibi heyecan verici teknolojilerini de tanıtmıştı.

OPPO, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa akıllı telefon pazarında beşinci sırada yer aldı. Avrupa pazarına 2018’de giren OPPO, yerel pazara daha iyi hizmet sunabilmek için operatör iş kolunu genişletti ve aktif olarak Ar-Ge’ye yatırım yaparak farklı amiral gemisi ürünler sunmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Son teknoloji amiral gemisi Find X5 Serisi, şirketin ilk katlanabilir amiral gemisi Find N, 150W ve 240W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojileri dahil olmak üzere OPPO birçok uluslararası ödül kazandı. Orta ve üst düzey ürünleriyle büyük beğeni kazanan şirket, yıllık bazda %4’lük bir büyüme yakalayarak Batı Avrupa’daki satış rakamları açısından dördüncülüğünü korurken 12 ülkede bölge pazarında ilk beşte yer aldı.

Batı Avrupa’da OPPO önceki yıla göre Almanya’da %415, İrlanda’da %258, Belçika’da %217, İsviçre’de %82 ve İngiltere’de %53 büyüme sergiledi. Bunlara ek olarak şirket, Macaristan pazarına girdikten sonra kısa bir süre içinde %1395’lik bir yıllık büyüme elde ederek pazarın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi haline geldi.

OPPO 2022’nin ilk çeyreğinde Latin Amerika’da etkili bir performans sergileyerek yıl bazında %34 büyüdü ve pazarda beşinci sırada yer aldı. Latin Amerika pazarına girişinden yalnızca iki yıl sonra OPPO, yerel operatörlerle iş birliklerini güçlendirmesinin ve Reno Serisini piyasaya sürmesinin de etkisiyle, hızla orta ve üst düzey akıllı telefon pazarının en popüler markalarından biri haline geldi. Meksika’daki performansını daha da güçlendiren OPPO, Reno Serisiyle orta ve üst seviye segmentteki liderliğini sürdürürken yıllık bazda %19 büyüme elde etti ve %12’lik pazar payıyla dördüncü sıraya yükseldi.

Orta Doğu ve Afrika’da ise şirket, dördüncü sıradaki konumunu koruyor. OPPO, kısa bir süre önce girdiği Güney Afrika’da yıllık %128 büyüme yakalayarak pazarın üçüncü en büyük akıllı telefon markası haline geldi. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise %7’lik pazar payıyla üçüncü sıraya yükseldi. Ayrıca marka Asya Pasifik’teki dördüncü en büyük ve Güneydoğu Asya’daki ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu korumaya devam etti. Ülke bazında OPPO, Tayland’da en çok satan ikinci marka olurken Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur’da güçlü bir büyüme yakalayarak bu pazarların en çok satan ilk üç akıllı telefon markası arasında yer aldı.

Çin’in akıllı telefon pazarının oyuncusu OPPO, 2022 yılının ilk çeyreğinde ülkenin en çok satan ikinci markası olarak yerini korudu. Marka, seramik kasası, performansı, Hasselblad kamerası ve üstün gece fotoğrafçılığı teknolojisi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren en yeni amiral gemisi Find X5 Serisini yılın ilk aylarında piyasaya sürdü. 2022 Global Mobile (GLOMO) Ödülleri’nde ‘Ezber Bozan Ürün İnovasyon Ödülü‘nü kazanan Find N, kendine özgü geliştirilen menteşe mekanizması ve kasa tasarımıyla 2022’nin ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarına liderlik ediyor. Bunun yanında marka ilk tableti OPPO Pad’i de piyasaya sundu. OPPO, Çin’deki rekabet avantajlarını daha da artıran temel teknolojilere ve ürün inovasyonlarına yatırım yapmaya devam ediyor.