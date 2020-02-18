Microsoft Office: Tüm ofis uygulamaları, Android için bir arada!

Microsoft Office uygulaması, Android için sessizce yayınlandı. Yeni uygulamayla birlikte, Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive tek bir uygulama içerisinde toplanıyor.

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Görünen o ki, akıllı telefon pazarında; firmanın çok fazla uygulaması olması verimliliği düşüren bir esas olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Microsoft bir detayı gözden kaçırmış. Maalesef ki sadece Android telefon tarafında bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tablet tarafında, henüz destek verilmiyor.

Yeni Office uygulaması portre modunda aktif şekilde kullanılabiliyor. Yani dikey olarak kullanım için tasarlanmış bir yazılımla karşı karşıyayız. Geniş ekranlı telefonlarda kullandığımızda, sayfa düzenini kitleyebileceğimiz bir kısım bulamadık. İlk sürüm olduğundan dolayı birkaç eksik olabilir.

Microsoft kanalından gelen açıklamada ise, tabletler için henüz bir desteğin sunulmayacağını, öncelikli olanın geniş ekranlı cihazlar olacağı belirtildi. Dikey şekilde kitlenebilir arayüzün da yakın zamanda aktif olacağı açıklandı.

Bunların dışında, yeni Office uygulaması, gerçekten de tüm düzenleme işlemlerinizi tek çatı altında toplayabiliyor. Firmaya göre, son dört büyük Android sürümüyle uygulama uyumlu şekilde çalışabiliyor. Teknik kısımda ise ARM tabanlı yonga seti ve 1 GB+ RAM’e sahip bir cihaz gerekiyor.

Microsoft’un yeni uygulaması Office’i, Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.