Microsoft’tan Firefox kullanıcılarına Edge reklamı!

Microsoft geçtiğimiz ay çıkardığı Edge tarayıcısına kullanıcı çekmek için her yolu deniyor. Sosyal medyada fark edilen bir gelişmeye göre, Firefox tarayıcısını kullanan Windows 10 kullanıcıları, başlat menüsünde Microsoft Edge reklamı ve o tarayıcıya geçilmesi yönünde tavsiyelerle karşılaştı.

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Firefox kullanıcıları kızgın!

Microsoft’un Chromium tabanlı yeni taraycısı Edge, Ocak ayında bizlerle buluştu. Geçmiş tarayıcılarına göre daha şık bir tasarıma sahip olan tarayıcı, rekabete yeni bir soluk getirmeye çalışıyor. Ancak bir sosyal medya platformu olan Reddit’te açılan bir konuda söylenene göre, Microsoft kendi ürünü olan Edge için Firefox kullanıcılarına reklam yapmaya başladı. Reklam şu an için sadece Firefox kullanan Windows 10 kullanıcılarının başlat menülerinde karşısına çıkıyor. Kullanıcıların para verdikleri bir platformda (Windows 10) reklam görmeleri zaten canlarını sıkan bir mevzu. Bunun üstüne bir de kullandıkları tarayıcının değiştirilmesi yönünde telkinlerle karşılaşması kullanıcıların canını oldukça sıkıyor. Microsoft’un Firefox’u çağ dışı bir tarayıcı gibi kabul etmesi ve insanlara kendi tarayıcısını sunması tepkiye yol açtı. Hali hazırda olumlu yorumlar alan Microsoft Edge için bu kadar agresif bir politika seçmesinin sonuçları ne olur biz de bilmiyoruz.

Firefox kullanıp bu reklamlarla karşılan sizler için de bir çözüm yolumuz da bulunmakta. Ayarlar -> Kişiselleştirme -> Başlat yoluna gidip “Başlangıç’ta ara sıra önerileri göster” seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli. Bu çözüm ile artık başlat menüsünde reklam görmek zorunda kalmayacaksınız.