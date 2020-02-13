Haber
Microsoft’tan Firefox kullanıcılarına Edge reklamı!
Microsoft geçtiğimiz ay çıkardığı Edge tarayıcısına kullanıcı çekmek için her yolu deniyor. Sosyal medyada fark edilen bir gelişmeye göre, Firefox tarayıcısını kullanan Windows 10 kullanıcıları, başlat menüsünde Microsoft Edge reklamı ve o tarayıcıya geçilmesi yönünde tavsiyelerle karşılaştı.
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Firefox kullanıcıları kızgın!
Microsoft’un Chromium tabanlı yeni taraycısı Edge, Ocak ayında bizlerle buluştu. Geçmiş tarayıcılarına göre daha şık bir tasarıma sahip olan tarayıcı, rekabete yeni bir soluk getirmeye çalışıyor. Ancak bir sosyal medya platformu olan Reddit’te açılan bir konuda söylenene göre, Microsoft kendi ürünü olan Edge için Firefox kullanıcılarına reklam yapmaya başladı. Reklam şu an için sadece Firefox kullanan Windows 10 kullanıcılarının başlat menülerinde karşısına çıkıyor. Kullanıcıların para verdikleri bir platformda (Windows 10) reklam görmeleri zaten canlarını sıkan bir mevzu. Bunun üstüne bir de kullandıkları tarayıcının değiştirilmesi yönünde telkinlerle karşılaşması kullanıcıların canını oldukça sıkıyor. Microsoft’un Firefox’u çağ dışı bir tarayıcı gibi kabul etmesi ve insanlara kendi tarayıcısını sunması tepkiye yol açtı. Hali hazırda olumlu yorumlar alan Microsoft Edge için bu kadar agresif bir politika seçmesinin sonuçları ne olur biz de bilmiyoruz.
Firefox kullanıp bu reklamlarla karşılan sizler için de bir çözüm yolumuz da bulunmakta. Ayarlar -> Kişiselleştirme -> Başlat yoluna gidip “Başlangıç’ta ara sıra önerileri göster” seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli. Bu çözüm ile artık başlat menüsünde reklam görmek zorunda kalmayacaksınız.
Aksesuar
Samsung yeni 25W powerbanklerini tanıttı!
Samsung S20 serisi ve Galaxy Z Flip gündemdeyken, Samsung‘un yeni telefonlarına eşlik etmesi için geliştirdiği yeni aksesuarlar tanıtıldı. Şirket iki yeni 10.000 mAh gücünde powerbank tanıttı. Bunun yanı sıra 45W çift taraflı araba şarjını duyurdu.
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Yeni tanıtılan Samsung powerbanklerin özellikleri neler?
İlk powerbank, USB PD üzerinden 25W hızlı şarj yapabilen iki Type-C bağlantı noktasının yanı sıra 7.5W hıza kadar ulaşabilen bir Qi kablosuz şarj pedi ile birlikte geliyor.
İkinci powerbank kablosuz şarj özelliklerinden yoksun bir cihaz. USB-C bağlantı noktalarından biri yerine bir USB-A arabirim ile gelecek. Bağlantı noktalarının teorik çıkışı ise 25W değerinde. Powerbank‘in kablosuz sürümünün 80$ fiyatından çıkış yapması bekleniyor. Fakat elimizde hala gerçek bir fiyatlandırma detayı bulunmuyor. Her ikisinin de Mart ayında Samsung Galaxy S20 telefonlarıyla birlikte satışta olması bekleniyor.
Yeni araç şarj cihazı hangi özelliklerde?
45W değerinde olan araç şarj cihazı, 45W çıkış verebilen bir C tipi bağlantı noktası ve 15W çıkış veren bir USB-A portu ile gelecek. Şirket ayrıca kullanıcılarına S20 Ultra 5G ve Galaxy Note 10+’ın portfoyünde 45W şarj hızını destekleyen tek cihaz olduğunu hatırlattı. Bir başka önemli not, maksimum hızlarda doldurabilmek için etrafınızda 5A kabloya sahip olmanız gerekiyor.Doldurma hızının bir çok faktörle değiştiğini unutmayalım.
Akıllı Telefonlar
Mobil Dünya Kongresi’nin iptali resmi kaynaklarca doğrulandı!
Mobil Dünya Kongresi, resmen iptal edildi. Haber, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi (MWC) düzenleyen GSMA’ın internet sitesi üzerindeki blog vasıtasıyla ilk olarak duyuruldu.
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2006’dan beri yeni nesil teknolojileri basın mensupları ve son kullanıcı ile birebir buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC) maalesef ki bu sene Koronovirüs kurbanı oldu.
Başlatıldığı 2006 yılından beri kesintisiz sürecin devam ettiği ve Barcelona’da gerçekleşen etkinliğe 100.000’in kişinin katılması ve bu insanların arasında Korona hastalığını kapmış şahısların bulunma ihtimali, önlemler alınsa dahi gerçekliğini sürdürüyordu.
Her ne kadar, GSMA yaptığı açıklamalarda, gerekli önlemlerin alındığını ve virütik kaosun yaşanmayacağı belirtilmişti. Fakat teknoloji devleri, kendi çalışanlarını ve iş ortaklarını riske atmamak için bir bir fuara katılmayacaklarını dile getirmişlerdi.
Biz de, yaklaşık 2 saat önce yaptığımız haberle birlikte, aralarına en son katılan Facebook ve Amazon gibi şirketlerin de dahil olmasıyla toplamda 42 şirketin etkinliğe dahil olmayacaklarını sizlere aktarmıştık.
Yukarıda görebileceğiniz 12.02.2020 tarihli açıklamada aynen şu ifadelerle, neden etkinliğin iptal edildiği kısaca belirtiliyor:
GSMA; endüstriyi, hükümetleri, bakanları, milletvekillerini, operatörleri ve endüstri liderleriyle yayıncı ekosistemini toplayarak, Mobil Dünya Kongresi’nin ilkini 2006 yılında Barcelona’da gerçekleşti.
Bugün Barcelona ve ev sahibi ülkenin (İspanya) sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi iptal etmeye karar verdik. Çünkü, Koronovirüs salgını, seyahat koşulları ve diğer ortaya çıkan küresel endişeler sebebiyetiyle GSMA’in bu etkinliği düzenlemesi imkansız hale geliyor.
Ev sahibi ülke (İspanya), bu karara saygı ve anlayış gösterdi.
GSMA ve ev sahibi ülke (İspanya), MWC 2021’in düzenlenmesi konusunda etkisini ve başka her türlü desteği vermeye devam edecektir.
Şu an Çin’de ve tüm dünyada Koronavirüs’e yakalananlara şifa diliyoruz.
Bu sene, kongre gerçekleşmeyecekse şirketler nasıl ürünlerini tanıtacak? Açıkçası, şu an bunun cevabı net değil. Sony, yaptığı açıklamalarda kongrenin düzenleneceği günlerde kendi YouTube kanalı üzerinden ürünlerini tanıtacağını belirtmişti. Diğer markalar da bu duruma eşlik eder mi? Zaman gösterecek.
Diğer
Chevrolet Corvette C8 Z06 kamuflajlı olarak yakalandı!
Standart Corvette C8‘in biraz daha performanslı versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Corvette C8 Z06‘ya ait prototipler test edilirken görüntülendi. Söz konusu videonun çekildiği yer ise Valencia(ABD)‘daki I5 otoyolu.
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Yaklaşık 30 saniyelik bu videoda araçların arka görünümü kaydedilmiş. Elbette ki ağır kamuflaj yüzünden araçların ayrıntılarını görmemiz pek mümkün olmuyor. Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise prototiplere eşlik eden Ferrari 458 Italia oluyor. Görünen o ki mühendisler, Corvette‘in Avrupalı rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini de görmek istemişler.
Bazı ön bilgilere göre yeni Corvette Z06‘da kullanılması beklenen motor seçeneklerinden biri Corvette C8.R model yarış arabasındaki 5.5 litre hacimli, atmosferik V8 motordan evrilecek bir ünite olacak. Bu motorun performans olarak 500 beygir güç ve 651 Nm tork gibi değerler sunacağı tahmin ediliyor.
Kullanılması beklenen bir diğer motor ise Cadlliac‘a ait çift turbolu V8 Blackwing motoru. Bu motorun performans değerleri ise 800 beygir güç ve 949 Nm tork olarak biliniyor.
Ayrıca pist odaklı Corvette Z06‘da, standart Corvette C8‘e göre iyileştirilmiş aerodinami, azaltılmış ağırlık, daha büyük frenler ve revize edilmiş süspansiyonlar olması bekleniyor.
Not: Kamuflajsız görseller standart Corvette C8’e aittir.