Microsoft, Office markasını önümüzdeki aylarda ortadan kaldırıyor. Microsoft, ofis paketini yeniden adlandıracak ve Microsoft 365’e entegre edecek. Ancak, Word, Excel ve PowerPoint gibi bireysel uygulama adları kalacaktır.

Microsoft, bir soru önergesinde Office marka adını ortadan kaldıracağımı yazdı.. Önümüzdeki aylarda Office.com, mobil Office uygulaması ve Windows için Office uygulaması da ortadan kalkacak. Bu hizmetler yeniden adlandırılacak veya Microsoft 365 uygulamasına entegre edilecek. Microsoft bu konuda hiçbir şey yazmasa da, bu da “yeni bir görünüm ve daha fazla özellik” kazanacak. Bu Microsoft 365 uygulaması daha sonra ilk kez Android ve iOS mobil platformlarında da kullanıma sunulacak. Şu anda yalnızca bir Office uygulaması mevcut, ancak yeniden adlandırılacak ve Microsoft 365 özellikleri buna entegre edilecek.

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Microsoft’a göre bu değişiklik gerekli çünkü Microsoft 365 şirketin ana üretkenlik paketi haline geldi. Microsoft 365’te Word ve Excel gibi Office programlarının çevrimiçi sürümlerinin yanı sıra Teams ve OneDrive gibi diğer yazılımlar da kullanılabiliyordu. Bu paket de eskiden yalnızca Office 365 olarak yalnızca Office uygulamalarıyla birlikte sunuluyordu, ancak bu yavaş yavaş kaldırılıyor. Microsoft’a göre, herhangi bir nedenle hala Office 365 kullanan müşteriler için hiçbir şey değişmeyecek.

Ayrıca Microsoft’un kendisi aracılığıyla Office programlarının bir kısmına veya tamamına tek seferlik lisans satın almak da mümkün olmaya devam edecek.

Değişiklikler önümüzdeki ay başlayacak. Kasım ayından itibaren Office.com’un yerini alacak. Diğer uygulamalar önümüzdeki yılın Ocak ayında güncellenecek; ardından Windows uygulamaları güncellenecek ve mobil uygulamalar farklı bir görünüme kavuşacak.