0Patch’in arkasındaki ekip, Windows 7 ve Windows 2008 R2 için 2025’in başlarına kadar resmi olmayan güvenlik yamaları sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Yamalar Office’in eski sürümleri için de kullanılabilir olacak.

Yama üreticileri 0patch bir blog yazısında Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 işletim sistemleri için en az Ocak 2025’e kadar güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceklerini yazdı. Bu yamalar Office 2010 için de mevcut olacaktır. 0Patch, “istismar edilme olasılığı en yüksek olan kritik güvenlik açıkları” için yamalar yayınlamaktadır. Kullanıcılar bu yamaları 0Patch’in kendi yazılım paketinden yükleyebilirler. 0Patch, Microsoft ve diğer satıcıların dışındaki güvenlik açıkları için resmi olmayan güvenlik yamaları oluşturan bir ekip.

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Windows 7 ve Server 2008 için resmi ücretsiz güvenlik desteği 2020 yılından itibaren durduruldu. Bununla birlikte, Microsoft hala ücretli Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri sunmaktadır, ancak bu 2025’te sona erecektir. 0Patch her zaman bu resmi ESU desteğine paralel olarak çalışmıştır, ancak 2025’ten sonra tek taraf haline gelecektir. Üstelik 0Patch güncellemeleri daha ucuz; cihaz başına yıllık 24,95 € tutuyor. Ayrıca Geçen yıl 0Patch 52 işletim sistemi açığını düzeltti.

Yapımcılar, yazılımı en azından beklenen bitiş tarihine kadar destekleyeceklerini, ancak ihtiyaç olması halinde bunun da uzatılabileceğini söylüyor. Yapımcılar ayrıca gelecekte Windows Server 2012’yi destekleme sözü veriyor. Bunun için resmi destek gelecek yıl sona eriyor.