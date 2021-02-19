Haber
Microsoft, Office 2021 sürümünü duyurdu!
Microsoft bugün, Windows ve Mac için bu yıl içinde piyasaya çıkması planlanan Office 2021 sürümünün yakında piyasaya çıkacağını duyurdu. Yazılımın 2021 sürümü, bulut tabanlı Microsoft 365 seçeneklerini kullanmak istemeyen müşterilere yönelik olacak.
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Office 2021’e dahil edilen özellikler hakkında herhangi bir ayrıntı yok. Ancak Microsoft, tek seferlik satın alma modeliyle beş yıl boyunca destek sağlamayı planlıyor. Yazılım yayınlandığında Microsoft daha fazla ayrıntıyı bizlerle paylaşacak.
Office 2021’e, ticari müşteriler için yeni bir Microsoft Office sürümü olan Office LTSC (Uzun Süreli Hizmet Kanalı) eşlik edecek.
Microsoft, LTSC sürümünün de Karanlık Mod ve erişilebilirlik iyileştirmeleri gibi yeni güncellemeleri içereceğini söyledi. Sürüm aynı zamanda Excel’de Dinamik Diziler ve XLOOKUP gibi özellikleri de içerek. Bu özelliklerin tüketici Office 2021’de de olması muhtemel. Ancak Microsoft, yayınlanma tarihine kadar herhangi bir ayrıntı paylaşmayacak. Şirket, tek seferlik satın alma maliyetini değiştirmeyi planlamadığını da belirtti.
LTSC sürümü, özellik güncellemelerini kabul edemeyen veya internete bağlı olmayan cihazlar için tasarlanmış. Tek seferlik satın alınan Office 2021 gibi, Office LTSC de beş yıl boyunca desteklenecek.
Microsoft şirketin yatırım ve inovasyon yaptığı yer bulut olsa da, bir kerelik satın alma opsiyonuna ihtiyaç duyan veya bunu tercih eden müşterilere hizmet vermeyi de destekleyeceğini söylüyor.
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Donanım
XPG’nin En Hızlı SSD’si GAMMIX S70 Satışa Çıktı
Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına sahip GAMMIX S70, yeni nesil PCIe 4 arabirimi yüksek performansı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
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Oyuncular, e sporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG’nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye’de satışa çıktı. Ek olarak farklı ihtiyaçlara ve bütçelere sahip kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
GAMMIX S70’den Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!
PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna dek kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD’lerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Öyle ki NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD’leri de geride bırakıyor. S70’in performansını sonuna kullanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu da mevcut.
GAMMIX S70 Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı
XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70’in istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Ayrıca bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.
Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin güvende olmasını sağlıyor.
1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantiyle gelen GAMMIX S70’i önde gelen pek çok teknoloji mağazasında 2000TL‘den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.
Uzay - Bilim
NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Perseverance, 7 aylık uzun yolculuğun ardından dün Doğu Amerika yerel saati ile 15.55‘ de Jezero Kraterine indi. Robotik araç, Mars atmosferini 12.000 mil (19.000 km/s) hızla delip gezegenin yüzeyine inme yaklaşımı başlattı. Aracın kameraları inişten hemen sonra kısa bir süre görüntüler paylaştı. NASA geçtiğimiz temmuz ayında Perseverance aracını Florida, Cape Canaveral‘dan fırlattı. Araç 570 milyon kilometre kat ettikten sonra Kızıl Gezegen’e ulaştı.
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Perseverance çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamı araştıracak
Perseverance, Mars‘ın 45 kilometrelik tozlu ve tehlikeli bir bölümü olan Jezero Krateri‘ni keşfedecek. NASA burada çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak. Bunun yanında Mars’ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecek. Araç, Mars‘taki toz fırtınalarını araştıracak ve Mars atmosferindeki karbondioksitten saf oksijen üretebilmek için testler yapacak. Araç geleneksel ve ultraviole kameralarla görüntüler alacak. Ayrıca Mars yüzeyinden numuneler toplayacak. 2026 yılında ise bu numuneler Dünya’ya getirilecek. Perseverance‘ın temel görevi erişilemeyen alanları keşfetmek olacak. Bu sayede Perseverance Mars’taki seyrini güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Mühendisler, Perseverance’a Ingenuity adında bir drone benzeri bir araç eklediler. 1,8 kilogramlık Ingenuity başka bir gezegene gönderilen ilk uçan araç unvanını aldı.
İniş sonrasında NASA yetkilisi Steve Jurczyk, durumu inanılmaz bir başarı olarak tanımladı.
Yakın zamanda Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzay araçları Mars yörüngesine oturmayı başardı. Ek olarak Avrupa Uzay Ajansı da 2023 yılında Mars’a iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Çeşitli ülkeler uzay keşfinde yüzlerini Mars‘a çevirmiş durumdalar. Bu çalışmalar Kızıl Gezegen ile ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak.
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Apple
Clubhouse, App Store’daki çılgın yükselişine devam ediyor!
Son birkaç hafta içinde manşetlerde yer alan popüler sesli sohbet/podcast/konferans uygulaması olan Clubhouse uygulamasını muhtemelen şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Hala bu uygulamanın gerçekten ne yaptığını ve platforma nasıl katılabileceğinizi merak ediyorsanız, yazımıza bakın ve bekleme listesine girin (veya bir arkadaşınızdan sizi davet etmesini isteyin). Ancak çabuk olun, çünkü uygulama şu anda gerçekten uçuşa geçmiş durumda.
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Clubhouse popülaritesi devam ediyor
Bi araştırma firması olan App Annie, uygulamayla ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Alınan verilere göre Clubhouse’un kullanıcı tabanı Aralık 2020’den bu yana dört kattan fazla büyüdü. Clubhouse Nisan 2020’de yeniden açıldı ve Mayıs 2020’ye kadar sadece 1.500 kullanıcısı vardı. Elon Musk gibi büyük isimlerin platforma katılması uygulamaya olan dikkati bir anda artırdı. Bununla beraber kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı ve platformun popülaritesi tavan yaptı.
App Annie’den alınan veriler, Clubhouse’un App Store’da 8 milyondan fazla indirildiğini gösteriyor. Analistler bu eğilimin olumlu yönde artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Grafiğe baktığımızda, Ocak ortasından itibaren gerçekten dik bir eğri görebiliriz. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz günlerde Clubhouse’a dahil oldu. Zuckerberg sadece platforma katılmakla kalmayıp aynı zamanda Facebook markası altında benzer bir uygulamanın geliştirilmesini de istediğinden, uygulama teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalar yarattı.
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