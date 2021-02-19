Microsoft, Office 2021 sürümünü duyurdu!

Microsoft bugün, Windows ve Mac için bu yıl içinde piyasaya çıkması planlanan Office 2021 sürümünün yakında piyasaya çıkacağını duyurdu. Yazılımın 2021 sürümü, bulut tabanlı Microsoft 365 seçeneklerini kullanmak istemeyen müşterilere yönelik olacak.

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Office 2021’e dahil edilen özellikler hakkında herhangi bir ayrıntı yok. Ancak Microsoft, tek seferlik satın alma modeliyle beş yıl boyunca destek sağlamayı planlıyor. Yazılım yayınlandığında Microsoft daha fazla ayrıntıyı bizlerle paylaşacak.

Office 2021’e, ticari müşteriler için yeni bir Microsoft Office sürümü olan Office LTSC (Uzun Süreli Hizmet Kanalı) eşlik edecek.

Microsoft, LTSC sürümünün de Karanlık Mod ve erişilebilirlik iyileştirmeleri gibi yeni güncellemeleri içereceğini söyledi. Sürüm aynı zamanda Excel’de Dinamik Diziler ve XLOOKUP gibi özellikleri de içerek. Bu özelliklerin tüketici Office 2021’de de olması muhtemel. Ancak Microsoft, yayınlanma tarihine kadar herhangi bir ayrıntı paylaşmayacak. Şirket, tek seferlik satın alma maliyetini değiştirmeyi planlamadığını da belirtti.

LTSC sürümü, özellik güncellemelerini kabul edemeyen veya internete bağlı olmayan cihazlar için tasarlanmış. Tek seferlik satın alınan Office 2021 gibi, Office LTSC de beş yıl boyunca desteklenecek.

Microsoft şirketin yatırım ve inovasyon yaptığı yer bulut olsa da, bir kerelik satın alma opsiyonuna ihtiyaç duyan veya bunu tercih eden müşterilere hizmet vermeyi de destekleyeceğini söylüyor.