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Microsoft, Mixer’i kapatıyor ve Facebook Gaming ile ortaklık kuruyor!
Microsoft, 22 Temmuz’da Mixer hizmetini kapatıyor ve mevcut ortaklıklarını Facebook Gaming’e taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan duyuru Mixer ortaklarının ve yayıncılarının bugünden itibaren Facebook Gaming’e geçeceğini raporladı. Ayrıca Microsoft bir ay içinde Mixer’i bir hizmet olarak adlandırmayacak.
Microsoft, Twitch ve Youtube Gaming gibi platformlarla rekabet etmek adına Mixer’i kurmuştu. Twitch ve Youtube Gaming üzerinde Ninja, Shroud gibi yayıncıları da bünyesine katan firma Xcloud’un yaklaşmasıyla birlikte, Facebook ile anlaşma sağlayarak Mixer platformunu tamamen Facebook Gaming’e taşıyacak. Microsoft’un Oyun İşleri Başkanı Phil Spencer, yaptığı röportajda, ” Mixer’in aylık aktif izlenme sayısı bazı büyük platformlarla karşılaştırıldığında oldukça geride kaldı ve platform mücadeleye geriden başladı “ açıklamasıyla Mixer için umudun tükendiğini hatırlattı.
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Ayrıca Phil, Facebook’un sahip olduğu sosyal platform entegresi ile birlikte sorunsuz bir şekilde oyunculara ulaşabildiğini söyledi. Bu da, Mixer’in oyuncular ve izleyiciler arasında ne kadar zor kabul gördüğünü gözler önüne seriyor. 22 Temmuz tarihinde başlayacak olan platform aktarımı, tüm Mixer sitelerinin ve uygulamalarının otomatik olarak Facebook Gaming’e geçiş yapmasıyla son bulacak. Ayrıca Mixer içerisinde bir gelir programına sahip olan yayıncılar artık Facebook üzerinde gelir sağlayabilecek.
Twitch’in her geçen gün büyüdüğü oyun yayın endüstrisi bir bir kan kaybetmeye devam ediyor. Facebook Gaming’in de hem ülkemiz hem de yurtdışında attığı adımlara bakıldığında Twitch, Youtube Gaming ve Facebook Gaming arasındaki savaşın galibi kim olacak merak konusu.
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Jaguar, XE ve XF modellerinin yerine yeni bir hatchback getirebilir!
Jaguar, satışlarından pek memnun olmadığı XE ve XF modellerinin yerine geçecek tek bir model planı yapıyor.
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İngiliz üretici, satışlarından pek memnun olmadığı bu sedan modeller yerine, daha geniş kitlelere hitap edecek bir hatchback getirebilir. Bu tek model için iki ayrı fikir mevcut. Bunlardan ilki, hafif hibrit veya plug-in hibrit sisteme sahip, çevreye duyarlı bir kompakt sedan. Diğeri ise 4.5 metrelik, nispeten daha ufak bir otomobil.
Autocar‘a konuşan Jaguar tasarım şefi Julian Thomson, “Bazen küçük otomobiller yapmak isterdim. Şu an doğru bir zaman gibi görünüyor. Jaguar’ın gençlere ve kadınlara da hitap edeceği, küresel bir modele ihtiyacı var. Bizim hedefimiz daha verimli otomobiller isteyip, kaliteli tasarım, lüks ve iyi sürüşe sahip otomobiller arayan müşteriler. Otomotiv sektörü, zorlu koşullara sahip. Yani büyük satışlara ihtiyacınız oluyor. Bu da daha büyük fabrikalar ve daha büyük pazarlama organizasyonları demek. Bence bu mücadelede, kendimize mutlaka bir yer bulmalıyız.” dedi.
Söz konusu hatchback için Jaguar’ın 2003 yılında tanıttığı R-D6 konseptinden ilham alınabileceği söyleniyor. Fakat İngiliz üreticinin böyle bir modelde kullanacağı platformu bulması, daha önce hatchback üzerine bir yatırım yapmamış olmasından ötürü biraz sorun yaratabilir.
Jaguar XJ‘nin elektrikli halefinin, gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Söz konusu araç, Jaguar Land Rover‘ın yeni MLA mimarisinin yer aldığı ilk model olacak. Fakat yeni mimarinin daha küçük ve daha ucuz arabaları destekleyeceği ise şimdilik belirsiz. MLA mimarisinin, malum hatchback için uygun olmaması halinde, diğer üreticilerle bir ortaklık ihtimali ortaya çıkıyor. BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupe veya Mini‘ler potansiyel adaylardan birkaçı olarak görünüyor.
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The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı!
Naughty Dog tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan The Last of Us Part 2 için satış rakamları gelmeye başladı. Birleşik Krallık‘tan elde edilen verilere göre oyun şimdiden PlayStation 4 tarihine geçmeyi başardı.
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PlayStation 3 oyun konsollarında ilk kez 7 sene önce karşımıza The Last of Us’ın yeni oyunu, 19 Haziran‘da satışa sunuldu. Dünya genelinde yoğun ilgi gören oyun, yüksek satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Video oyun siteleri ve dergileri tarafından oldukça yüksek puanlara layık görülen yapım, öte yandan Metacritic’teki oyun severler tarafından çok düşük puan almış durumda.
GamesIndustry’de yayınlanan rapora bakıldığında Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PS4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce bu rekoru yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief’s End kırmıştı ve liste başına yerleşmişti. Ancak The Last of Us 2’nin yüzde 1 oranında daha fazla satış yaptığını da belirtmek gerekiyor.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü itibarıyla biten haftada The Last of Us Part II birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Ring Fit Adventure ve üçüncü sırayı da FIFA 20 kapmış. Bir diğer ilginç detay ise Eylül ayında yedinci yaşına basacak olan Grand Theft Auto 5 oyununun altıncı sırada kendisine yer bulmuş olması.
Yapımcı Neil Druckmann, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak,“Çıkış saatinden sadece birkaç saat sonra The Last of Us Part II’nin kullanıcı inceleme sayısı ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktı. Bu tutkuya bayılıyorum!” şeklinde konuştu.
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GFK verilerine göre Birleşik Krallık’ta en çok satılan 10 oyun
- The Last of Us Part 2
- Ring Fit Adventure
- FIFA 20
- Mario Kart 8: Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft (Switch)
- 51 Worldwide Games
- Pokemon Shield
- Star Wars Jedi: Fallen Order
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iPhone 12 serisine ait maket tasarımları sızdırıldı!
WWDC etkinliğinin başlamasına saatler kala 5G teknolojisine sahip iPhone 12 modellerine ait birçok detayı barındıran maket tasarımlar ortaya çıktı. Apple’ın bu hafta büyük kozlar oynaması beklenirken, birçok kullanıcı iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgisel detayları barındıran yeni modelleri beğendiğini vurguluyor.
Ortaya çıkan görsellerde cihazlara ait ekran tasarımları ya da çentik konumlandırması konusunda bir detay göremiyoruz. Fakat geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre, çentiklerin yeni modellerde çok daha az yer kaplayacağını biliyoruz. Ayrıca görseller, cihazlarda kamera konumlandırmasının son halini bizlere yansıtmıyor. Net olarak anlayabiliyoruz ki yan çerçeveler birçok kullanıcının düşlediği ve dile getirdiği iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgileri taşıyacak.
Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020
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Mevcut maketler, parça üreticileri için bir önizleme barındırması amacıyla tasarlanıyor. Üst görselde yer alan modeller sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç’lik boyutlarıyla karşımıza çıkacak. LiDAR sensörü konusunda da geçmişte birçok detay karşımıza çıkmıştı. Ancak yeni detaylar, yeni nesil sensörün sadece Pro modellerinde yani daha yüksek fiyatlı modellerde kullanılacağını söylüyor. İlerleyen günlerde sensörler, kamera sayısı ve konumu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.