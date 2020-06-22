Microsoft, Mixer’i kapatıyor ve Facebook Gaming ile ortaklık kuruyor!

Microsoft, 22 Temmuz’da Mixer hizmetini kapatıyor ve mevcut ortaklıklarını Facebook Gaming’e taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan duyuru Mixer ortaklarının ve yayıncılarının bugünden itibaren Facebook Gaming’e geçeceğini raporladı. Ayrıca Microsoft bir ay içinde Mixer’i bir hizmet olarak adlandırmayacak.

Microsoft, Twitch ve Youtube Gaming gibi platformlarla rekabet etmek adına Mixer’i kurmuştu. Twitch ve Youtube Gaming üzerinde Ninja, Shroud gibi yayıncıları da bünyesine katan firma Xcloud’un yaklaşmasıyla birlikte, Facebook ile anlaşma sağlayarak Mixer platformunu tamamen Facebook Gaming’e taşıyacak. Microsoft’un Oyun İşleri Başkanı Phil Spencer, yaptığı röportajda, ” Mixer’in aylık aktif izlenme sayısı bazı büyük platformlarla karşılaştırıldığında oldukça geride kaldı ve platform mücadeleye geriden başladı “ açıklamasıyla Mixer için umudun tükendiğini hatırlattı.



İlginizi çekebilir: Apple’ın, geçtiğimiz yıl App Store aracılığıyla elde ettiği gelir açıklandı

Ayrıca Phil, Facebook’un sahip olduğu sosyal platform entegresi ile birlikte sorunsuz bir şekilde oyunculara ulaşabildiğini söyledi. Bu da, Mixer’in oyuncular ve izleyiciler arasında ne kadar zor kabul gördüğünü gözler önüne seriyor. 22 Temmuz tarihinde başlayacak olan platform aktarımı, tüm Mixer sitelerinin ve uygulamalarının otomatik olarak Facebook Gaming’e geçiş yapmasıyla son bulacak. Ayrıca Mixer içerisinde bir gelir programına sahip olan yayıncılar artık Facebook üzerinde gelir sağlayabilecek.

Twitch’in her geçen gün büyüdüğü oyun yayın endüstrisi bir bir kan kaybetmeye devam ediyor. Facebook Gaming’in de hem ülkemiz hem de yurtdışında attığı adımlara bakıldığında Twitch, Youtube Gaming ve Facebook Gaming arasındaki savaşın galibi kim olacak merak konusu.